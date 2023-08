Klima-Kleber in München: Aufgeheizte Stimmung in der Stadt – Wütende Autofahrer greifen selbst ein

Die "Letzte Generation" macht ihre Ankündigung wahr: Seit Donnerstagmorgen belagern die Klima-Aktivisten mehrere Straßen in der Stadt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, die Stimmung ist aufgeheizt.

An verschiedenen Ecken in München haben sich Aktivisten auf die Straße geklebt.

Mehrere Menschen kleben sich am Donnerstagmorgen in München auf die Straße.

München - Die "Letzte Generation" hatte in den vergangenen Tagen bereits angekündigt, "München wochenlang zur Protesthochburg machen" zu wollen. Die Klima-Aktivisten hielten sich an ihre Ankündigung: Am Donnerstag startete der große Protest, bereits in den Morgenstunden blockierten sie mehrere Straße in der Stadt.

Um 8 Uhr haben sich mehrere Aktivisten in der Innenstadt versammelt und festgeklebt. Sowohl direkt am Stachus als auch einige Meter weiter an der Sonnenstraße/Ecke Prielmayerstraße klebten sich drei beziehungsweise zwei Menschen fest. Die Blockaden sorgten und sorgen teilweise auch weiterhin noch für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei rät Autofahrern, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren oder am besten sogar komplett auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.

Klima-Kleber in München: Verkehrsteilnehmer zerren Aktivisten von der Straße

Auch am Haus der Kunst startete die "Letzte Generation" eine Protestaktion. Gegen 8.30 Uhr klebten sich fünf Aktivisten an der Von-der-Tannstraße fest. Auch in Richtung Ludwigstraße wurde die Fahrbahn blockiert.

Die Autofahrer reagierten teilweise aggressiv auf die Blockaden, manche von ihnen traten auf die am Boden sitzenden Aktivisten ein. Andere versuchten, die Teilnehmer der "Letzten Generation" von der Straße zu zerren. Die Stimmung war und ist aufgeheizt. Die Polizei hatte die Verkehrsteilnehmer im Vorfeld um Gelassenheit gebeten – nicht bei allen scheint das zu klappen.

Bauarbeiter schützt Klima-Kleber mit Bauzaun

Um die Aktivisten zu schützen, stellte ein Bauarbeiter in Eigeninitiative einen Bauzaun um die Personen auf der Straße. Um 9.56 Uhr konnte die Polizei alle Personen an der Von-der-Tannstraße von der Fahrbahn lösen.

Die "Letzte Generation" ist an mehreren Orten in der Stadt unterwegs: Drei Aktivisten am Friedensengel sowie acht an der Landsberger Straße/Ecke Trappentreustraße blockierten ebenfalls die Fahrbahn. Auch auf der Königinstraße waren mindestens zwei Personen festgeklebt, an der Maximilianstraße/ Ecke Scharnaglring befanden sich sieben Personen auf der Straße.

Proteste nicht beim KVR angemeldet - Ablösen wird in Rechnung gestellt

Insgesamt sollen sich nach Polizeiangaben rund 25 Personen an sechs Standorten zum Teil auf die Straße geklebt und so den Verkehr blockiert haben. Die Aktivisten teilten zu ihren Aktionen mit, mehr als 50 Protestierende würden Straßen in München blockieren.

Die Münchner Polizei war am Donnerstag laut ihres Sprechers Andreas Franken mit mehr Beamten als sonst im Einsatz. Sie könnten aber nicht an allen Orten gleichzeitig sein, sagte Franken dem Sender Bayern 2. Franken zufolge war keine einzige der Protestaktionen beim KVR gemeldet.

Im Vorfeld hatte die Polizei angekündigt, bei Blockadeaktionen, Sachbeschädigungen und anderen Straftaten konsequent einzuschreiten, mit Blick auf die Versammlungsfreiheit aber mit Augenmaß zu agieren. Festnahmen gab es bis zum Donnerstagmittag keine, allerdings steht laut Franken schon fest, dass jedes einzelne Ablösen den Protestlern in Rechnung gestellt wird, dabei ist von Beträgen 200 Euro aufwärts die Rede.