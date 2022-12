Klima-Kleber: Bundesweite Razzia

An elf Standorten hat die Polizei laut den Klima-Aktivisten der Letzten Generation Razzien durchgeführt – auch in München.

Aktivisten der Klimaschutz-Initiative "Letzte Generation" hatten sich am Stachus mit ihren Händen auf die Straße geklebt. (Archiv)

München - Um fünf Uhr in der Früh hat die Polizei laut Angaben der Klimaaktivisten Häuser durchsucht, insgesamt offenbar an elf verschiedenen Standorten. So schreiben es die Aktivisten auf Twitter:

Gegenüber der "Bild" sagt eine Sprecherin, dass München, Leipzig und Berlin einige der Orte sind, wo die Polizei Häuser durchsucht hat. Der Vorwurf laute "Bildung einer kriminellen Vereinigung".

Laut Aussagen der Klimaaktivisten hat die Polizei Laptops, Handys, weitere elektronische Geräte und Plakate konfisziert.

