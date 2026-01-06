Kleintransporter rammt Lichtmast in Schwabing – Kettenreaktion mit Verletzten

Ein alkoholisierter Transporter-Fahrer sorgt in Schwabing für Chaos: Er rammt einen Lichtmast, was eine Kettenreaktion auslöst. Zwei Männer verletzen sich, während der Unfallverursacher ins Krankenhaus muss.

Da der Unfall gegen 20.30 Uhr geschah, kam es zu lediglich kleineren Verkehrsbehinderungen.

Am Montagabend kurz vor 21 Uhr hat ein 39-jähriger Freisinger mit einem Ford-Kleintransporter auf der Ifflandstraße für Verkehrschaos gesorgt. Er war stadtauswärts unterwegs. In dem Fahrzeug saßen zwei weitere Männer (18 und 55), ebenfalls aus Freising.

Der 39-Jährige verlor offenbar die Kontrolle über seinen Ford. Er kam von der Fahrbahn nach rechts ab und bretterte über den Grünstreifen. Dort streifte er zunächst einen Lichtmast. Doch dem zweiten konnte er nicht mehr ausweichen. Er prallte mit voller Wucht dagegen. Am Ende kollidierte der Kleintransporter mit der linken Leitplanke und blieb stehen.

Dem ersten Lichtmast noch ausgewichen, den zweiten umgefahren

Der Aufprall war offenbar so stark, dass der zweite Lichtmast quer auf die Fahrbahn stürzte. Die Beleuchtung im Dunkeln versagte. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer aus München war ebenfalls auf der Ifflandstraße in Richtung Isarring unterwegs. Er erkannte den unbeleuchteten Lichtmast im Dunkeln zu spät und prallte frontal dagegen. Ein 29-Jähriger, der direkt dahinter unterwegs war, knallte nun gegen den BMW.

Der Fahrer des Unfalltransporters sowie der BMW-Fahrer verletzten sich. Sie klagten über Brustschmerzen, Schulterschmerzen und Prellungen. Der 39-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeibeamten stellten während der Verkehrsunfallaufnahme beim 39-Jährigen Alkoholgeruch fest. Eine Blutentnahme in der Klinik wurde angeordnet.

Führerschein entzogen, Fahrzeuge abgeschleppt

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mehrere Zehntausend Euro. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen während der Unfallaufnahme.

Der 39-Jährige wurde mehrfach angezeigt, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde vorläufig entzogen und sichergestellt.