Kleines Derby, großer Einsatz: Polizei rüstet sich für Bayern II gegen 1860

Am Sonntag trifft im Grünwalder Stadion das Team des FC Bayern II auf die Münchner Löwen. Das Duell zweier Erzrivalen gilt als High-Risk-Spiel. Die Polizei ist mit Hunderten Beamten, Spezialeinheiten und der Reiterstaffel im Einsatz. Was dieses kleine Derby so besonders macht.

Das Grünwalder ist ausverkauft, wenn nach langer Zeit wieder die Mannschaft von Bayern II gegen den TSV 1860 antritt. Im Polizeipräsidium bewertet man das kleine Lokal-Derby als High-Risk-Spiel.

In Giesing und rund um das Grünwalder Stadion wird am Sonntag der Ausnahmezustand herrschen. Die Fans der Löwen und der Bayern sind gleichermaßen heiß auf ein Kräftemessen. Bei der Polizei geht man davon aus, dass Ultras beider Vereine versuchen, Stärke zu demonstrieren, Zeichen zu setzen. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits vor dem Anpfiff in Giesing passieren, etwa wenn Bayern-Fans in Gruppen von der U-Bahn-Station am Wettersteinplatz zum Stadion marschieren. Dabei ist zu erwarten, dass wie früher Pyrotechnik und Rauchfackeln gezündet werden.

So will die Polizei die Lager auseinanderhalten

Um die rivalisierenden Lager auseinanderzuhalten, bereitet sich das Präsidium auf einen Großeinsatz vor. Absperrungen werden errichtet. Dazu wird die Reiterstaffel der Polizei vor Ort sein. Insgesamt werden mehr als 300 Beamte und auch das Unterstützungskommando (USK) bereitstehen, sagte Polizeisprecher Damian Kania. Wie viele Beamte genau es sein werden, verrät das Präsidium aus taktischen Gründen nicht. In früheren Jahren gab es kleine Derbys, bei denen über 1000 Beamte im Einsatz waren.

Nur Leichtbier im Grünwalder Stadion

Das KVR teilte auf AZ-Anfrage mit, man wolle die Fans bereits im Vorfeld des Spiels auseinanderhalten. Dies solle bei der Anreise der Fans durch Halteverbotszonen und zusätzliche Busparkplätze am Wettersteinplatz geschehen. Mit dem Stadionwirt sei vereinbart, "Leichtbier" mit niedrigerem Alkoholgehalt auszuschenken. Rund um das Stadion gilt zudem ein Verbot von Waffen, Feuerwerkskörpern und Glasflaschen. Zudem gilt ein Vermummungsverbot. Menschenfeindliche Parolen und Fangesänge sind ebenfalls untersagt.

Das Top-Spiel in der Allianz Arena am Samstag

Das Fan-Potenzial am kommenden Wochenende in der Stadt werde groß sein, heißt es im Präsidium. Am Samstagabend findet das Top-Spiel in der Bundesliga statt: In der Allianz Arena tritt der FC Bayern gegen RB Leipzig an.