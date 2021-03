Kleiner Siebenschläfer aus Stromkasten gerettet

Der Wildwaisen Schutzverein hat am Dienstag einen kleinen Siebenschläfer gerettet. Zwei Mitarbeiter der Stadtwerke hatten das Tier in einem Stromkasten entdeckt.

Schwabing - Einen leider lebensgefährlichen Überwinterungsplatz in einem Stromkasten haben sich zwei Siebenschläfer ausgesucht. Nur einer von ihnen konnte gerettet werden.

Siebenschläfer stehen unter Artenschutz

Die kleine Lisa (rechts) konnte gerettet werden, für ihr Geschwisterchen hatte ein Biss in ein Stromkabel leider tödliche Folgen. © Wildtierwaisen-Schutz

Zwei Angestellte der Münchner Stadtwerke baten am Dienstag den Wildwaisen Schutzverein um Hilfe, nachdem sie die beiden Siebenschläfer in einem Stromkasten in der Osterwaldstraße entdeckt hatten. Leider konnte nur noch eines der beiden unter Artenschutz stehenden Nagetiere gerettet werden, für das Geschwisterchen kam leider jede Hilfe zu spät. Offenbar war es an einem Stromschlag gestorben, nachdem es in ein Kabel gebissen hatte.

Die kleine Lisa, wie der Verein die Überlebende getauft hatte, bekam allerdings gleich acht Stiefgeschwister, mit denen sie nun bei Sabine Gallenberger, der Vorsitzenden des Vereins, überwintern darf.

Die Auswilderungsplätze für Lisa und ihre Artgenossen sind knapp. Wer geeignete Auswilderungsplätze, am besten am Waldrand mit einer Obststreuwiese kennt, kann den Verein unter der Nummer 0151 41 6666 88 kontaktieren. Wohngebiete sollten hingegen nicht in der Nähe sein.

Mehr Informationen zum Wildwaisen Schutzverein, sowie was zu tun ist wenn sie ein (vermeintlich) verletztes oder verwaistes Wildtier finden, finden Sie unter .