Verbandschef Oliver Dawid darüber, warum Schreiner mehr können als man glaubt, wie es um Nachwuchs im Handwerk steht und warum ein Schreibtisch nicht gleich ein Schreibtisch ist.

Ob Bauen, Einrichten, Wohnen oder Genießen: Noch bis Sonntag bieten die Heim+Handwerk und die parallel stattfindende Food & Life auf dem Messegelände jede Menge Ideen rund ums Zuhause und kulinarische Entdeckungen. Auch das bayerische Schreinerhandwerk ist auf der Heim+Handwerk vertreten und zeigt bei zwei Wettbewerben, was sich aus Holz alles machen lässt. Bei "Holz aus Bayern" steht heuer das Thema "Möbel für draußen" im Mittelpunkt. Bei "Die gute Form" werden die besten Gesellenstücke aus den bayerischen Innungen präsentiert.

"Die Kreativität ist faszinierend"

AZ: Der Wettbewerb "Holz aus Bayern" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Möbel für draußen". Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden?

OLIVER DAWID: Der Schreiner ist normalerweise dafür bekannt, dass er Möbel für drinnen baut: einen Einbauschrank, eine Sitzgruppe oder eine Eckbank. Die Vorstellung, dass er auch Möbel für draußen herstellen kann, ist weniger verbreitet. Deshalb wollen wir in diesem Jahr darauf aufmerksam machen, dass Schreiner auch dazu bestens in der Lage sind.

Was für Gestaltungsmöglichkeiten gibt es auf einem kleinen Münchner Stadtbalkon?

Wenn der Balkon nicht allzu klein ist, ist auf jeden Fall einiges möglich. Wir haben unter den Wettbewerbsstücken einen Grill, der ein bisschen wie eine Outdoor-Küche aussieht. Er ist mit wetterfestem Holz verkleidet und hat Ablage- und Lagerflächen. Es gibt natürlich auch Sitzmöbel, beispielsweise Outdoorbänke, deren Größe sich an den Platz anpassen lässt.

Ist heimisches Holz im Schreinerhandwerk gefragt? Bayern ist schließlich ein waldreiches Bundesland.

Viele Schreiner verwenden gerne heimisches Holz, sofern es die Kundenwünsche erlauben. Das ist nachhaltiger, weil lange Transportwege entfallen. Vor allem bei Massivholz versuchen die Betriebe, Holz aus der Region zu beziehen. Bei günstigeren Materialien wie Pressspan lässt sich die Herkunft dagegen nicht immer nachvollziehen. Wer beim Schreiner fertigen lässt, kann aber gezielt nachfragen, woher das Holz stammt.

Wie wirkt sich das auf den Preis aus? Man könnte vermuten, dass es wegen der kürzeren Transportwege günstiger ist.

Holz ist kein Rohstoff, den ich jedes Jahr ernten und ständig verfügbar haben kann. Wenn ich Bäume anpflanze, ist das eine langfristige Angelegenheit. Das wirkt sich auch auf die Preise aus. Es kann aber durchaus günstig sein, heimisches Holz zu verwenden, insbesondere in Jahren, in denen mehr Holz geschlagen wird. Es kann aber auch teurer sein, je nachdem, welche Holzart ich verwende. Wenn ich seltene Hölzer haben möchte, kann das auch dann etwas mehr kosten.

Oliver Dawid ist Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Schreinerhandwerk Bayern. © privat

Ihr Wettbewerb findet jedes Jahr auf der Heim+Handwerk statt. Welche Rolle spielt die Messe für das Handwerk?

Wir vertreten als Verband etwa 3000 Innungsschreinereien und wollen auf das Handwerk aufmerksam machen. Zudem ist die Messe für uns auch eine Leistungsschau. Für unseren zweiten Wettbewerb "Die gute Form" kommen aus den einzelnen regionalen Schreinerinnungen die Gesellenstücke, die dort als beste Arbeiten ausgezeichnet wurden. Dort finden sich unter anderem Liegemöbel, Schreibtische, Barschränke und funktionale Möbel für Stereoanlagen. Man bekommt ein breites Spektrum an Möbelstücken zu sehen und einen Eindruck davon, was Schreiner bauen können. Es ist wirklich faszinierend, welche technischen Möglichkeiten, welche Kreativität und welche Gestaltung dort zu sehen sind.

Was fasziniert Sie besonders daran?

Wie unterschiedlich die Vorstellungen von Möbeln sein können! In den vergangenen Wettbewerben hatten wir beispielsweise immer wieder Schreibtische. Man darf aber nicht glauben, dass von 20, 30 oder 50 Schreibtischen im Laufe der Jahre auch nur zwei gleich oder ähnlich aussehen. Bei der Gestaltung findet man alles: Ob Schubladen eingearbeitet sind, ob die Füße schräg sind und ob der Querschnitt quadratisch, rechteckig, rund oder oval ist. Für mich ist es immer faszinierend, was nach drei Ausbildungsjahren bereits an Kreativität und handwerklicher Präzision zu sehen ist. Das ist absolut unglaublich.

"Wir können nicht jeden unterbringen"

Wie steht es um den Nachwuchs im Schreinerhandwerk?

Im Schreinerhandwerk haben wir keine nennenswerten Nachwuchsprobleme. Im Gegenteil: Wir können nicht jeden unterbringen, weil es nicht genug Ausbildungsplätze gibt. Ein Grund dafür ist die Betriebsnachfolge: Ältere Inhaber, die ihre Nachfolge nicht geregelt haben, bilden häufig nicht mehr aus. Gute Nachwuchskräfte haben aber weiterhin Chancen. Wer beim Probearbeiten handwerkliches Geschick, mathematische Grundkenntnisse und räumliches Vorstellungsvermögen zeigt, ist gefragt. Da wird mir nicht bange.

Genuss Werkstatt | Schreinerei zur Friedenslinde, Ebensfeld: Outdoorküche aus Eichenholz mit Stahlgestell, Granitarbeitsplatte und integriertem Grill. © Lina Lorenz /Fachverband Schreinerhandwerk Bayern

Mit welchen Herausforderungen hat das Schreinerhandwerk zu kämpfen?

Wir haben ähnliche Probleme wie die übrige bayerische Wirtschaft: gestiegene Energiepreise und eine Kaufzurückhaltung bei den Kunden. Besonders die Bauschreiner spüren die schwache Baukonjunktur, weil weniger Fenster und Türen gebraucht werden. Zwar gibt es wieder mehr Baugenehmigungen, bis tatsächlich gebaut wird und die Schreiner zum Zug kommen, dauert es aber. Auch der Stellenabbau in der Automobilindustrie wirkt sich aus. Gerade im Raum Ingolstadt, Dingolfing und München halten sich Kunden, die dort arbeiten, bei größeren Anschaffungen derzeit zurück.

Welches Möbelstück vom Schreiner würden Sie Münchnern empfehlen, die tendenziell in kleineren Wohnungen leben?

Eine kleine Wohnung bedeutet manchmal, dass man Maße hat, die man im Möbelhaus nicht bekommt. In solchen Fällen ist man beim Schreiner auf jeden Fall gut aufgehoben. Das gilt für individuelle Räume mit Dachschrägen, Lösungen unter einer Treppe oder kreative Küchen. Wenn ich nicht viel Platz habe, kann ich beim Schreiner die beste Lösung bekommen. Er kann genau auf die Maße, die Bedürfnisse und den Raum abgestimmt eine Lösung anfertigen, die ich nirgendwo anders bekomme.

Die Messen Heim+Handwerk und Food&Life laufen noch bis 29. November täglich von 9.30 bis 18 Uhr in der Messe München. Online-Tickets kosten 17 Euro, ermäßigt 11 Euro. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt. Nachmittagstickets ab 14 Uhr kosten online zehn Euro.

Hinweis: Der Online-Ticketshop ist wegen einer technischen Störung derzeit nicht erreichbar. An der Tageskasse gelten die vergünstigten Online-Preise.