Am Lenbachplatz versteckt sich ein winziger Bronze-Pumuckl am Wittelsbacher Brunnen. Wer hat den Kobold dort platziert – und was sagt die Stadt zu dieser Guerilla-Skulptur?

Hier am Wittelsbacher Brunnen hat sich seit einigen Jahren ein kleiner Pumuckl aus Bronze versteckt. Können Sie ihn entdecken?

Es lohnt sich eigentlich immer, mit offenen Augen durch die Stadt zu spazieren. So kann es zum Beispiel passieren, dass man am Lenbachplatz am Wittelsbacher Brunnen vorbeigeht und dann plötzlich zwischen den großen Felsbrocken an der rechten Seite etwas aufblitzen sieht.

Kann es sein, dass da eine kleine, unscheinbare Bronzeskulptur steht? Ist das der Pumuckl mit einem Maßkrug in den beiden Koboldhänden, der es sich da gemütlich gemacht hat?

Schon vor einigen Jahren soll der ukrainische Bildhauer Mykhailo Kolodko den kleinen Pumuckl hier angebracht haben. Die Stadt duldet den Guerilla-Kobold. © Jan Krattiger

Pumuckl-Bronze am Wittelsbacher Brunnen

Tatsächlich. Bleibt nur die Frage, wie er denn dorthin kam. Keine Plakette erklärt etwas zum Künstler oder zum Kunstwerk. Auf städtischen Internetseiten ist kein Wort zur Skulptur zu finden. Und das in der Stadt, die doch sonst so gerne Werbung mit dem beliebten Kerl macht.

Eine kuriose Gruppe auf Facebook gibt schließlich den entscheidenden Hinweis auf den Künstler. Vor knapp zehn Jahren hat der Künstler Mihály Kolodko damit angefangen, solche kleinen Skulpturen in Städten in ganz Europa zu verteilen. Kolodko ist gebürtiger Ukrainer und schon länger in Budapest zu Hause. Dort stehen auch die meisten seiner Guerilla-Bronzen, und unter anderem auch eine in Wien, in Kroatien – sowie eben auch hier, in München.

Etwa 5 bis 10 Zentimeter hoch ist die kleine Pumuckl-Figur. Der Kobold hält so etwas wie einen Maßkrug in beiden Händen. © Jan Krattiger

Auf eine AZ-Anfrage hat der Künstler bisher nicht reagiert. Seinem Instagram-Account ist aber zu entnehmen, dass er den Kobold wohl im September 2022 fertiggestellt und dann auch am Wittelsbacher Brunnen angebracht hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Was sagt die Stadt zum kleinen Pumuckl?

Und weiß eigentlich die Stadt München davon? Eine AZ-Anfrage dazu wird lediglich sehr schmallippig beantwortet. Das angefragte Kulturreferat (weil so eine Skulptur ja als Kunstwerk angesehen werden könnte) möchte nichts dazu sagen und verweist auf das Baureferat, das für die Brunnen zuständig ist.

Die Pressestelle des Baureferats sagt: "Die kleine Pumuckl-Figur am Lenbachbrunnen (sic!) ist dem Baureferat schon bekannt und wird geduldet." Und falls bisher noch nicht, so ist der kleine Pumuckl jetzt auch Ihnen bekannt und ja vielleicht einmal einen Besuch wert.