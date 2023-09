Anzeige KLANGfest 2023: vier Bühnen, 32 Bands und freier Eintritt

Am 9. September wird die zwölfte Ausgabe das KLANGfest wieder im Werksviertel am Ostbahnhof stattfinden. Die Kombination aus Konzerten von 32 Bands auf vier Bühnen und der Ausstellung unabhängiger bayerischer Musikfirmen kommt an – zuletzt bei rund 13.000 Besucherinnen und Besuchern.

08. September 2023 - 06:43 Uhr

Sechs Chiemgauer bilden die Band "Heischneida" und spielen sich seit 2015 durch Bayern. © Julian Wittek

Das ist längst eine feste Größe in der Münchner Festivallandschaft. Auch 2023 macht es seinem Namen und gutem Ruf alle Ehre – wieder im Werksviertel. Und wieder bei freiem Eintritt, damit möglichst viele Musikfans die Vielfalt und Qualität der süddeutschen, unabhängigen Musikunternehmen und ihrer Künstlerinnen und Künstler erleben können. Die Jugendband "Falschgeld" spielen alles aus eigener Feder. © Max Alberti Von Jazz, Rock, Pop und Elektronik bis hin zu Klassik Hinter dem steht die Regionalgruppe Süd des Verbandes unabhängiger Musikunternehmerinnen und Musikunternehmer e.V. (VUT), die das beliebte und besucherstarke Festival mit ihrer Kompetenz veranstalten und präsentieren – in Kooperation mit dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München. Musikalisch spannt der VUT-Süd dabei seit der ersten Ausgabe 2010 den Bogen von Jazz, Weltmusik über Rock, Pop und Elektronik bis hin zu Klassik. Musikgrößen wie Quadro Nuevo, Jamaram, Instrument, Willy Michl, Mo'Blow, Las Sombras, Dobre, bracc! und viele mehr haben diese Vielfalt in den ersten elf -Ausgaben bewiesen und das Publikum begeistert. Zahlreiche hochkarätige Künstlerinnen und Künstler vertreten Und auch für die zwölfte Ausgabe des konnten wieder zahlreiche hochkarätige Künstlerinnen und Künstler gewonnen werden, so beispielsweise Bavaschoro, Café Voyage, Roman Fritsch Quartett, Heischneida, IRXN, Jonathan Gordon, Falschgeld Ubu Imperator, Sebastien Kauffmann, Nikis Kindermusik, Uusikuu, Stereons, Ellie Benn und Poly Radiation. Der angeschlossene „KLANGsalon“ dient den Musikfirmen als Bühne. Uusikuu nennt ihren Stil "Vintage Sounds of Finland". © Tatjana Coralie Klytta Interessierte erhalten hier Einblicke in den Alltag und die Aufgaben von Musikunternehmen, die ihrerseits in Kontakt mit den Fans treten können. Neben Musik-Event auch Diskussionsplattform Das KLANGfest versteht sich aber auch als Diskussionsplattform mit Expertinnen und Experten aus der Branche. Besprochen werden jeweils aktuelle Themen aus den Bereichen Musik und Musiknutzung. In diesem Jahr wird die Frage diskutiert: "Mit 60.000 Besuchern im Publikum oder lieber mit 300 Fans im Club?" Soll heißen: Was lohnt sich für wen am Ende des Tages wirklich – sich ein Ticket für ein Stadionkonzert zu leisten oder zehn Bands live in Clubs zu erleben? Beleuchtet wird auch die Post-Corona-Entwicklung von Eintrittspreisen: Gründe, Tendenzen und ein Ausblick auf die Zukunft der Live-Szene. Poly Radiation verbindet elektronische Popmusik mit dem Sound von Brassbands. © Lukas Johr/Steve Kastner Line-up KLANGfest 2023 Knödelplatz 14:00 Bavaschôro

15:00 Jobassa

16:00 Stereons

17:00 Siiri

18:00 Stand Up Drive

19:00 Heischneida

20:00 IRXN

21:00 farbfilter. Technikum 14:45 Liver of a Duck

15:45 Lowmind

16:45 Everdeen

17:45 Falschgeld

18:45 The Astronaut & The Fox

19:45 Moonis

20:45 Ubu Imperator

21:45 Poly Radiation Nachtkantine 14:15 Ryan Inglis

15:15 Samuel Heinrich

16:15 Raffaele Quarta Band

17:15 Jonathan Gordon

18:15 Ellie Benn

19:15 Sebastien Kauffmann

20:15 Marianne V.

21:15 Steffi Bauer WERK7 Theater 14:30 Nikis Kindermusik

15:30 Café Voyage

16:30 Carolyn Breuer & Andrea Hermenau

17:30 Roman Fritsch Quartett

18:30 Wolfgang Lackerschmid Connection

19:30 Charlie Glass

20:30 UUSIKUU

Three And A Half