Im Olympiapark leuchten derzeit die Kirschbäume in voller Blüte. Doch das rosa Frühlingsspektakel ist kurzlebig: Schon in den nächsten Tagen könnten Kälte, Regen und sogar Schnee die zarten Blüten abrupt verblassen lassen.

Es blüht im Olympiapark: Die Kirschblüten ziehen jedes Jahr Hunderte in den Park.

Alles rosa im Olympiapark: In den Instagram-Feeds und WhatsApp-Statusmeldungen der Münchnerinnen und Münchner sind derzeit zahlreiche Bilder der zarten Kirschblüten zu sehen. Zwischen den Wiesen und Wegen stehen die Bäume in voller Blüte – ein Anblick, der jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht.

Ob auf Instagram oder im WhatsApp-Status: Die Kirschblüten werden viel fotografiert und geteilt. © Ben Sagmeister

Ein vergängliches Naturschauspiel

Die Kirschbäume haben eine besondere Geschichte: Sie sind ein Geschenk der japanischen Partnerstadt Sapporo und wurden 1972 anlässlich der Olympischen Sommerspiele gepflanzt. Seitdem sind sie fester Bestandteil des Frühlings in München.

Die Kirschbäume waren ein Geschenk aus Japan anlässlich der Olympischen Spiele 1972. © Ben Sagmeister

Doch das Naturschauspiel ist vergänglich. Die volle Blüte dauert meist nur ein bis zwei Wochen, je nach Wetterlage. Vor allem Kälte, Regen und Wind setzen den empfindlichen Blüten zu. Wer die rosa Pracht noch erleben möchte, sollte sich also beeilen.

Ein Traum in Rosa. © Ben Sagmeister

Ein Blick auf die Wetterprognose zeigt: Viel Zeit bleibt nicht. Der Mittwoch startet zwar noch sonnig, doch schon ab Mittag ziehen Wolken auf, und Schauer sind möglich. Die Temperaturen liegen bei rund 15 Grad.

Am Donnerstag folgt dann ein Winter-Comeback: Bei nur noch maximal 3 Grad und dichten Wolken kann es den ganzen Tag über Niederschläge geben – auch Schneefall ist dann möglich. Für die Kirschblüten könnte das ein schnelles Ende bedeuten.

Hier thront der BMW-Turm über den Rosa Blüten. © Ben Sagmeister

Wer den Olympiapark also von einer seiner schönsten Seiten erleben möchte, sollte nicht zu lange warten.