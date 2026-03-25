Kirschblüte im Olympiapark: So lange bleibt die rosa Pracht noch
Alles rosa im Olympiapark: In den Instagram-Feeds und WhatsApp-Statusmeldungen der Münchnerinnen und Münchner sind derzeit zahlreiche Bilder der zarten Kirschblüten zu sehen. Zwischen den Wiesen und Wegen stehen die Bäume in voller Blüte – ein Anblick, der jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht.
Ein vergängliches Naturschauspiel
Die Kirschbäume haben eine besondere Geschichte: Sie sind ein Geschenk der japanischen Partnerstadt Sapporo und wurden 1972 anlässlich der Olympischen Sommerspiele gepflanzt. Seitdem sind sie fester Bestandteil des Frühlings in München.
Doch das Naturschauspiel ist vergänglich. Die volle Blüte dauert meist nur ein bis zwei Wochen, je nach Wetterlage. Vor allem Kälte, Regen und Wind setzen den empfindlichen Blüten zu. Wer die rosa Pracht noch erleben möchte, sollte sich also beeilen.
Ein Blick auf die Wetterprognose zeigt: Viel Zeit bleibt nicht. Der Mittwoch startet zwar noch sonnig, doch schon ab Mittag ziehen Wolken auf, und Schauer sind möglich. Die Temperaturen liegen bei rund 15 Grad.
Am Donnerstag folgt dann ein Winter-Comeback: Bei nur noch maximal 3 Grad und dichten Wolken kann es den ganzen Tag über Niederschläge geben – auch Schneefall ist dann möglich. Für die Kirschblüten könnte das ein schnelles Ende bedeuten.
Wer den Olympiapark also von einer seiner schönsten Seiten erleben möchte, sollte nicht zu lange warten.
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