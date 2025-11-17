AZ-Plus
Kippt das Kiff-Verbot im Englischen Garten? Entscheidung könnte schon heute fallen

Die bayerische Staatsregierung verbietet das Kiffen in ihren Parks – auch im Englischen Garten in München. Aber darf sie das?
AZ/ dpa |
Kiffen verboten? Darüber muss der Verwaltungsgerichtshof entscheiden (Archiv).
Kiffen verboten? Darüber muss der Verwaltungsgerichtshof entscheiden (Archiv). © Peter Kneffel/dpa

Darf im größten Innenstadt-Park der Welt gekifft werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof heute (10.00 Uhr). Zwei Männer richten sich mit einer sogenannten Normenkontrollklage gegen das Verbot der bayerischen Staatsregierung, im Englischen Garten in München sowie im angrenzenden Hof- und Finanzgarten zu kiffen. 

"Die Alt-68er haben hier schon gekifft", sagt Eduard Burghard, der einer der beiden Kläger ist und nicht verstehen kann, warum auf einem mehr als zwei Millionen Quadratmeter großen Areal das Kiffen per se verboten sein soll – auch in Bereichen weit weg von Spielplätzen.

Jahrzehntelang hätten Ordnungsbehörden Augen und Nasen weggedreht, wenn sie im Englischen Garten jemanden mit Joint entdeckt hätten - ausgerechnet nach der (Teil-)Legalisierung aber seien die Kontrollen verstärkt worden, sagt Burghard. Wie viele Verstöße gegen das Kiff-Verbot ergangen sind, kann die Münchner Polizei nicht sagen. 

Die bayerische Staatsregierung, die auch nach der Teillegalisierung von Cannabis den deutschlandweit wohl härtesten Kurs gegen Kiffer fährt, hatte das Verbot über die Schlösserverwaltung durchgesetzt, die für staatliche Parks in Bayern zuständig ist. Die bundesweite Legalisierung an sich hatte Bayern trotz erbitterten Widerstandes nicht verhindern können. 

Emanuel Burghard klagt gegen das Verbot.
Emanuel Burghard klagt gegen das Verbot. © Lucas Caspari

Schon im Juli Dämpfer für Staatsregierung

Erst im Juli hatte der VGH dem harten Cannabis-Kurs der Staatsregierung allerdings einen Dämpfer verpasst: Nach einem Beschluss des Gerichts ist das Kiffen im nördlichen Teil des Englischen Gartens in München vorläufig erlaubt.

Der Verwaltungsgerichtshof hob das generelle Verbot für den Konsum von Cannabis-Produkten, das die Bayerische Schlösserverwaltung in ihrer Parkanlagen-Verordnung ausgesprochen hatte, für den nördlichen Bereich des Parks bis zur Entscheidung in der Hauptsache vorläufig auf. Eine erhebliche Belästigung der Allgemeinheit sei dort "nicht belastbar zu begründen", entschied das Gericht. 

Ob es bereits am Montag ein Urteil im Normenkontrollverfahren geben soll, ist unklar, die Kläger gehen aber davon aus. Eine Entscheidung dürfte auch Auswirkungen auf staatliche Parkanlagen anderswo in Bayern haben.

Seit Mai 2024 gilt die entsprechende Änderung der Parkanlagenverordnungen, in der es heißt, es sei untersagt, "Cannabisprodukte zu rauchen, zu erhitzen oder zu dampfen einschließlich einer Nutzung von zu diesem Zweck verwendeten E-Zigaretten, Vaporisatoren oder vergleichbaren Produkten". Es gilt auch für den Hofgarten in Bayreuth.

Lädt
8 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor 14 Minuten / Bewertung:

    Für Söder geht es um die politische Zukunft, er muss für die Grünen koalitionsfähig bleiben, d.h. Drogenkonsum, eines der zentralen Grünen Kernelemente, muss breitflächig möglich sein.
    Die in den Psychiatrieen zu beobachtenden Fälle von Schizophrenie werden dann auch von der CSU aus Machterhaltungsgründen schnell unter den Teppich gekehrt.

    Aus Grünen Drogenkreisen wird immer gerne auf das Bier verwiesen.
    Es ist richtig, dass bei übermäßigem Bierkonsum ein Rausch eintritt, aber eben erst bei Übermaß- hier ist der Unterschied zum Rauschgift, hier tritt der Rausch immer ein, es wird auch ausschließlich zur Rsuscherzeugung konsumiert.
    Bei Alkohol ist es immer noch Entscheidungssache, bleibt es beim bloßen Genuss oder soll es ein Rausch werden.

    Auch ist nicht die sofortige Abhängigkeit oder irreversible Schädigung bereits beim ersten Konsum gegeben, ein sehr entscheidender Unterschied.

    Die Probleme und Folgen des Alkoholmissbrauchs sind immens, ein zusätzliches Problem muss nicht sein.

  • Witwe Bolte vor 46 Minuten / Bewertung:

    Heute kann man in vielen Medien lesen, daß die Kifferei vermehrt Psychosen zur Folge hat.
    Fachärzte warnen vor dem Konsum und fordern ein Verbot.
    Wird aber den Cannabis-Freunden wurscht sein, ob sie eine Schizophrenie bekommen oder nicht. Genauso wurscht, wie die Warnungen vor den gesundheitlichen Folgen des Tabakkonsums.
    Bei einer Sucht sind Teile des Gehirns nicht mehr richtig funktionsfähig.

  • FRUSTI13 vor 24 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Also dass bei Rauchern das Gehirn nicht mehr richtig funktioniert, wäre mir neu!

