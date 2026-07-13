Kind bleibt auf Spielplatz stecken - Feuerwehr rückt an

Das Bein eines kleinen Mädchens bleibt zwischen zwei Metallsprossen stecken. Die Eltern können die Dreijährige nicht befreien und rufen die Feuerwehr.

München

Ein dreijähriges Mädchen ist beim Spielen auf einem Spielplatz in München in einem Klettergerät stecken geblieben und von der Feuerwehr gerettet worden. Nach Angaben der Feuerwehr blieb das Kind dabei unverletzt.

Die Dreijährige sei am Freitag beim Spielen abgerutscht und mit ihrem linken Bein zwischen zwei Metallsprossen eines Kletter-Iglus geraten. Ihre Eltern versuchten vergeblich, das Mädchen selbst zu befreien und riefen schließlich die Feuerwehr, hieß es. Die Einsatzkräfte drückten nach eigenen Angaben die Metallsprossen mit einem Spreizer auseinander und befreiten die Dreijährige.