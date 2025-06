Kind bei Unfall an Chiemgaustraße verletzt – Sperrung auf dem Mittleren Ring

Bei einem Unfall auf dem Mittleren Ring wird ein Kind verletzt. An der Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstagnachmittag hat sich in der Chiemgaustraße Ecke Traunsteiner Straße ein Unfall ereignet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war gegen 16.45 Uhr war ein 22-Jähriger aus München mit seinem Pkw auf der Chiemgaustraße Richtung Schwanseestraße unterwegs. Zur gleichen Zeit wartete eine Mutter aus München mit ihren Kindern an der Kreuzung zur Traunsteiner Straße, um die Chiemgaustraße zu überqueren.

Noch bei Grün fuhr der 22-Jährige in den Kreuzungsbereich ein, musste dort allerdings verkehrsbedingt halten. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, zeigte die Ampel für die Fußgänger bereits grünes Licht und die Mutter überquerte mit ihren Kindern die Straße. Dadurch kam es zum Zusammenstoß des Pkw mit der siebenjährigen Tochter der Frau. Das Mädchen zog sich dabei Verletzungen zu und wurde, nach einer Erstversorgung des alarmierten Rettungsdienstes an der Unfallstelle, ins Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug des 22-Jährigen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Aufgrund der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Chiemgaustraße im Bereich Tegernseer Landstraße und Sintpertstraße/Sachranger Straße in beide Richtungen gesperrt. Es kam in diesem Bereich für etwa eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen und Stau.