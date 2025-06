Kind bei Unfall an Chiemgauer Straße verletzt – Sperrung auf dem Mittleren Ring

Bei einem Unfall auf dem Mittleren Ring wird ein Kind verletzt. An der Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstagnachmittag hat sich in der Chiemgauer Straße Ecke Traunsteiner Straße ein Unfall ereignet. Wie die Polizei auf AZ-Anfrage mitteilte, stieß ein Pkw mit einer Fußgängerin zusammen, dabei soll es sich um ein Kind handeln. Dieses wurde beim Unfall verletzt und zusammen mit ihren Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Aufgrund der Unfallaufnahme durch die Polizei ist die Chiemgauer Straße im Bereich Tegernseer Landstraße und Sintpertstraße/Sachranger Straße in beide Richtungen aktuell gesperrt. Es kommt zu in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen und Stau.