Kind (12) tot in Münchner Hotelzimmer aufgefunden
Schrecklicher Fund in einem Münchner Hotel am Hauptbahnhof. Am Mittwochmorgen, gegen 9.40 Uhr, entdeckt ein Angestellter des Eden Hotel Wolff in der Arnulfstraße in einem Zimmer die Leiche eines zwölfjährigen Kindes.
Die Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Polizei geht aktuell von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Hotelangestellte wird von Mitarbeitern des Kriseninterventionsdienstes (KID) betreut.
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