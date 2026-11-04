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Kind (12) tot in Münchner Hotelzimmer aufgefunden

Schrecklicher Fund in München. In einem Hotelzimmer nahe dem Hauptbahnhof wird eine Kinderleiche entdeckt.
André Wagner |
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Im Hotel Eden Wolff am Münchner Hauptbahnhof wurde in einem Zimmer die Leiche eines Kindes entdeckt. (Archivbild)
Im Hotel Eden Wolff am Münchner Hauptbahnhof wurde in einem Zimmer die Leiche eines Kindes entdeckt. (Archivbild) © IMAGO/S.Gottschalk

Schrecklicher Fund in einem Münchner Hotel am Hauptbahnhof. Am Mittwochmorgen, gegen 9.40 Uhr, entdeckt ein Angestellter des Eden Hotel Wolff in der Arnulfstraße in einem Zimmer die Leiche eines zwölfjährigen Kindes.

Die Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Polizei geht aktuell von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Hotelangestellte wird von Mitarbeitern des Kriseninterventionsdienstes (KID) betreut.

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