Ein 21-jähriger Schweizer ist am Samstag in der Wasserburger Landstraße mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und hat fünf parkende Autos beschädigt (Symbolbild).

Ein Unfall mit Kettenreaktion hat sich am Samstagmittag auf der Wasserburger Landstraße ereignet: Ein 21-jähriger Schweizer kam aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab.

Sechs Autos beschädigt

Der Wagen krachte zunächst gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines dieser Fahrzeuge auf einen weiteren geparkten Wagen geschoben.

Diese Kettenreaktion wiederholte sich mehrfach, sodass am Ende sechs Fahrzeuge beschädigt wurden: Neben dem Mercedes des Unfallverursachers traf es zwei Hyundai, einen Audi, einen BMW und einen Opel. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Beifahrerin verletzt

Im Mercedes saß auch eine 22-jährige Beifahrerin aus München, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Polizeiinspektion 25 (Riem) nahm den Unfall auf. Gegen den 21-Jährigen wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Ob ein technischer Defekt, ein Fahrfehler oder andere Ursachen die Kollision ausgelöst haben, muss die Polizei noch klären.