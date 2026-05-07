Keine Wiederbelebung möglich: Kind stürzt in München aus dem Fenster in den Tod

Trotz Reanimationsversuchen und Behandlung im Krankenhaus starb das Kind noch in der Nacht an seinen Verletzungen.

Das schwer verletzte Kind wurde ins Krankenhaus gefahren - dort erlag es seinen Verletzungen. (Symbolbild)

Kurz vor Mitternacht wurden Rettungskräfte in Nymphenburg alarmiert, weil ein schwer verletztes dreijähriges Kind vor einem Mehrfamilienhaus auf dem Gehweg lag. Dort waren laut Polizei auch Angehörige des Kinds.

Nymphenburg: Kind (3) stirbt nach Sturz aus dem vierten Stock

Die Rettungskräfte versuchten, das Kind wiederzubeleben und fuhren es in ein Krankenhaus. Dort starb es wenige Stunden später an seinen Verletzungen. Polizisten sahen an der Unfallstelle im vierten Stock ein offenes Fenster, wo das Kind wahrscheinlich heruntergestürzt sei.

Die Polizisten, die die Wohnung kontrollieren wollten, standen vor einer verschlossenen Tür, hörten aber Schreie eines Kleinkinds in der Wohnung. Sie haben laut Mitteilung darum die Tür aufgebrochen und einen Säugling gefunden, der erst einige Monate alt ist. Sie haben das Kind zur Betreuung den Nachbarn übergeben. Danach hat die Kriminalpolizei die Spuren gesichert.

Ein Kriseninterventionsteam hat derweil die Eltern des verstorbenen Kinds betreut. Das Kommissariat 12 ermittelt nun, wie es zu dem Fenstersturz kam.