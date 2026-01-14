Keine Verletzten: Auto kracht in Tram – Verkehrs-Chaos auf dem Mittleren Ring

Ein schwerer Unfall zwischen einer Tram und einem Pkw an der Kreuzung Trappenstreustraße hat für ein Verkehrschaos im Berufsverkehr gesorgt. Mittlerweile ist der Einsatz der Polizei beendet.

Symbolbild: Auf dem Mittleren Ring, nahe der Landshuter Allee, entstehen schnell Staus, gerade nach Unfällen im Berufsverkehr, wie am Mittwochnachmittag.

Update 17.40 Uhr: Laut Polizei sind die Fahrbahnen wieder vollständig befahrbar. Der Einsatz sei beendet. Dementsprechend müsste die Stelle geräumt sein. Eine Polizeisprecherin sagte, dass an der Tram ein großer Schaden und an dem Pkw ein Totalschaden entstanden sei.



Ausgangsmeldung: Das war ein chaotischer Feierabend für viele Autofahrer: Wie die Polizei berichtet, sind am heutigen Mittwochnachmittag an der Kreuzung Trappenstreustraße Ecke Landsberger Straße kurz vor 16 Uhr ein Auto und eine Tram zusammengestoßen. Laut den Beamten gab es nach vorläufigen Erkenntnissen keine Verletzten.

Massiver Rückstau

Dennoch gab es einen massiven Rückstau. Denn wie die Beamten weiter berichten, ist die Straße in beide Richtungen zunächst nur noch einspurig befahrbar gewesen. Kurz nach 17 Uhr war die Stelle immerhin Richtung Norden wieder auf allen Spuren freigegeben.

Auch die MVG spricht nach dem Unfall von starken Einschränkungen. Die Linie 18 fährt nur in den Abschnitten Schwanseestraße und Hermann-Lingg-Straße sowie Lautensackstraße und Gondrellplatz.

Tramlinien 18 und 19 stark eingeschränkt nutzbar

Die Linie 19 fährt nur in den Abschnitten Berg am Laim Bahnhof und Hermann-Lingg-Straße sowie Lautensackstraße und Pasing Bahnhof. Die Haltestellen Holzapfelstraße, Schrenkstraße, Trappentreustraße, Barthstraße und Am Lokschuppen können derzeit nicht bedient werden.

Laut MVG kann man den nicht angefahrenen Streckenabschnitt für die Dauer der Störung mit SEV-Bussen und kostenlosen Taxis erreichen. Vorsicht: Der eingesetzte Ersatzverkehr verfügt nur über eine eingeschränkte Kapazität und hält teilweise am rechten Fahrbahnrand.