Bis voraussichtlich Mitte August werden Dampfwolken über dem SWM-Gelände an der Schäftlarnstraße aufsteigen. Das steckt dahinter.

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Hier im Bild die Thalkirchner Brücke mit dem Isar-Werkkanal und der Isar, sowie dem Gelände des Flaucher, dahinter die Skyline der Stadt, Häusermeer, auch zu sehen das dampfende Heizkraftwerk Süd der Stadtwerke München

Am Heizkraftwerk Süd in Sendling werden in den kommenden Wochen regelmäßig große Dampfwolken über dem Gelände aufsteigen.

Wasserdampf wird mit hoher Geschwindigkeit durch die Leitungen geblasen

Die Stadtwerke München (SWM) nehmen die neue Gas- und Dampfturbinen-Anlage schrittweise in Betrieb. Dafür müssen die kilometerlangen Rohrleitungen der Anlage gereinigt werden.

Bis voraussichtlich Mitte August wird dazu mehrmals täglich Wasserdampf mit hoher Geschwindigkeit durch die Leitungen geblasen.

Blick auf das Heizkraftwerk Süd der Stadtwerke in der Schäftlarnstraße 15 in Sendling. © IMAGO/Michael Nguyen

Die dabei entstehenden Dampfschwaden werden vor allem zwischen 6 Uhr und 22 Uhr sichtbar sein. Die neue Anlage im Heizkraftwerk Süd soll künftig Strom und Fernwärme effizienter und klimafreundlicher erzeugen.

Die Inbetriebnahme soll bis Ende des Jahres weitgehend abgeschlossen sein.