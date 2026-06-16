Keine Sorge: Deshalb steigen am Heizkraftwerk Süd bis August große Dampfwolken auf
Am Heizkraftwerk Süd in Sendling werden in den kommenden Wochen regelmäßig große Dampfwolken über dem Gelände aufsteigen.
Wasserdampf wird mit hoher Geschwindigkeit durch die Leitungen geblasen
Die Stadtwerke München (SWM) nehmen die neue Gas- und Dampfturbinen-Anlage schrittweise in Betrieb. Dafür müssen die kilometerlangen Rohrleitungen der Anlage gereinigt werden.
Bis voraussichtlich Mitte August wird dazu mehrmals täglich Wasserdampf mit hoher Geschwindigkeit durch die Leitungen geblasen.
Die dabei entstehenden Dampfschwaden werden vor allem zwischen 6 Uhr und 22 Uhr sichtbar sein. Die neue Anlage im Heizkraftwerk Süd soll künftig Strom und Fernwärme effizienter und klimafreundlicher erzeugen.
Die Inbetriebnahme soll bis Ende des Jahres weitgehend abgeschlossen sein.
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