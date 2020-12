Keine Kurzstreckenflüge mehr vom Flughafen? So sieht das die Stadt

"Eine Verlagerung von Kurzstrecken-Flugverkehren auf Bus und Bahn ist derzeit aufgrund des zeitweise überlasteten Straßennetzes sowie aufgrund der fehlenden Anschlüsse der Flughäfen an das überregionale Schienennetz nicht vollständig möglich", schreibt Baumgärtner zu dem Antrag, in dem Brigitte Wolf fordert, OB Dieter Reiter möge sich als Mitglied des Aufsichtsrates der Flughafen München GmbH (FMG) dafür einsetzen, dass Flüge vom Flughafen München zu Zielen, die per Bahn in weniger als viereinhalb Stunden erreichbar sind, nicht mehr angeboten werden und der verbleibende Flugverkehr nicht ausgeweitet wird.