Die GenZ-Bewegung ruft erneut bundesweit zu Protesten auf. In München zeigt sich, dass hier junge Menschen aus sehr verschiedenen Gründen auf die Straße gehen. Eindrücke aus der Stadt von einem erneut sehr friedlichen Freitag.

Die dritte und letzte Demo der GenZ-Bewegung an diesem Freitag: Am frühen Abend versammeln sich noch einmal etwa 500 Menschen auf dem Königsplatz und verschaffen sich Gehör für ihre Forderungen.

Die Schulwoche hat am Freitag ein Protest-Ende gefunden. Bis zu 1000 Teilnehmer versammelten sich offenbar am Giesinger Bahnhofsplatz. Der Münchner Steven Sedehi, der immer mehr zum Münchner Kopf der Bewegung GenZ wird, sprach von 1100 Teilnehmern. Friedlich, wie Sedehi betont.

Vom Klimaschutz bis zur Revolution: Münchens Jugend demonstriert

Eine Abschlusskundgebung ab 14.30 Uhr am Gärtnerplatz fand deutlich weniger Zulauf mit etwa 50 Teilnehmern. Das könnte auch mit dem Regenschauer gegen Mittag zu tun gehabt haben. Bei eisigem Wind und weiterhin feuchtem Wetter versammelten sich Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Anliegen. Anti-Krieg, gegen Wehrpflicht, Sozialabbau sowie Exen an den Schulen und am Ende auch Bundeskanzler Friedrich Merz.

Der Protest gegen Merz gipfelte mit dem Redner, der sich als Michi von Verdi vorstellte. "Fritze, du Blackrock-Clown, dieser Mittelfinger ist für dich“, sagte er von der Bühne. Sedehi sprach ebenfalls am Gärtnerplatz. Er lenkte die Proteste gegen die Umweltpolitik und Klimaerwärmung. "Als kleiner Junge dachte ich, allen ist der Planet wichtig. Heute scheint das nicht mehr zu zählen“, sagte er.

Der Protest am Gärtnerplatz zerfaserte ein wenig. Etwa 50 bis 60 Demonstranten waren zu zählen. © Daniel von Loeper

Keine Krawalle, viele Forderungen: Was hinter den Protesten in München steckt

Am Gärtnerplatz waren auch Christian (21) und Megumin (18) unter den Protestierenden. Megumin ist in der Fachoberschule. Er ist vor allem gegen die Wehrpflicht, seit sie in Deutschland debattiert wird. Warum er sich dem Protest angeschlossen habe? "Wir brauchen eine sozialistische Revolution“, sagt er, eingehüllt in die Regenbogenfahne.

Der Kapitalismus sei am Ende, so Megumin. "Wir produzieren mehr, als die Menschheit braucht, die Reichen werden immer reicher. Und in vielen Teilen der Welt herrscht Armut. Wieder andere können die Miete nicht mehr zahlen. Das kann es wirklich nicht sein“, sagt Megumin.

Christian (l.) und Megumin sind gegen Sozialabbau. © Daniel von Loeper

Mittelfinger für Merz, rote Fahnen für den Sozialismus: So protestiert Münchens GenZ

Christian ist 21 und studiert Politikwissenschaft. Er hält eine rote Fahne in der Hand. Wofür die stehe? "Für demokratischen Sozialismus“, sagt er und kritisiert den Sozialabbau. Er ist Juso-Mitglied. Ob das kein Widerspruch sei? "Nein, viele Genossen sind mit der Bundespolitik unzufrieden“, sagt er. Zwischendurch wird von den Demonstranten unter anderem "Alerta Antifaschista“ skandiert.

Am späten Nachmittag verlagert sich der Protest auf den Königsplatz. Dort versammeln sich bei eisigem Wind etwa 500 Menschen mit unterschiedlichen Forderungen und aus verschiedenen Gruppierungen. Eine Fahne der türkischen Arbeiterpartei (Türkiye İşçi Partisi) weht im Wind, auch eine Gruppe der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) mischt sich unter die Menge.

Auf einem Plakat fordert ein Fan bezahlbare Mieten und zugleich den Aufstieg der Löwen.

Friedliche Proteste in München: Hunderte demonstrieren gegen Wehrpflicht und Sozialabbau

Auf der Bühne spricht unter anderem eine Studierendenvertreterin der LMU. Sie wendet sich gegen Studiengebühren für Studierende ohne EU-Pass. Ein anderer Demonstrant hält ein Schild mit der Aufschrift "Sechzig rauf, Mieten runter“ in die Höhe.

Die Stimmung bleibt bis 18 Uhr friedlich. Dennoch ist die Polizei mit einem Unterstützungskommando vor Ort, bleibt bisher außen vor. Eine Demonstrationsleiterin appelliert an die Teilnehmer, auf Aktiv- und Passivwaffen sowie Pyrotechnik zu verzichten.

An diesem Freitag kommen sehr unterschiedliche Themen verschiedener Gruppen zusammen. Eine klare Forderung eint sie nicht, eine Massenbewegung formiert sich offenbar auch nicht. Und von heftigen Krawallbildern wie kürzlich in Frankfurt ist bis Redaktionsschluss trotz teils martialischer Aufrufe zum Protest überhaupt nichts zu sehen. Hüseyin Ince