Keine Kita-Plätze: Verzweifelte Eltern schreiben offenen Brief an OB Dieter Reiter

In einem offenen Brief beklagen Münchner Eltern den Mangel an Kitaplätzen in München. Sie fordern mehr Plätze.

München - "Mütend", also eine Mischung aus "müde" und "wütend" sind die Eltern, die sich in einem offenen Brief an die Stadtspitze wenden. In ihrem Brief beklagen sie die aktuelle Situation, wenn es darum geht, einen Platz in einer Kindertagesstätte zu finden. Die Platzvergabe im städtischen Kita-Finder für den kommenden Herbst ist am 17. März gestartet. Für Eltern, die über das städtische Portal keinen Platz bekommen haben, beginnt damit eine stressige Zeit in der Hoffnung, auf anderem Wege noch irgendwie einen Platz für ihr Kind zu finden.

Offener Brief: Das fordern die Eltern

In ihrem Brief an die Bürgermeister fordern die Eltern:

Einen Kitaplatz für jedes Kind ab einem Jahr,

für jedes Kind ab einem Jahr, dass die Kommune und der Freistaat dem Ausbau der Kitas und Krippen eine höhere Priorität gibt.

eine höhere Priorität gibt. dass der Beruf der Erzieher und Kinderpfleger und deren Ausbildung attraktiver gemacht wird, auch finanziell.

und deren Ausbildung gemacht wird, auch finanziell. dass die Informationen zu den Möglichkeiten der Kinderbetreuung gebündelt und leicht zugänglich gemacht werden.

zu den Möglichkeiten der Kinderbetreuung gemacht werden. dass die Platzvergabe gerecht und transparent geschieht.

Notlösung: Teure private Kita-Plätze

Die Eltern haben sich in der Facebook-Gruppe "KiTa Platz München - suche und finde" selbst organisiert. Dort geben verzweifelte Mütter und Väter ihre Gesuche ein oder es werden freie Plätze geteilt. Einige berichten von teuren privaten Plätzen als Notlösung oder von Kitas in anderen Stadtvierteln, die sie zähneknirschend akzeptieren. Die Gruppe zählt knapp 2.800 Mitglieder.

Konkurrenz, Kritik und Versäumnisse

In ihrem Brief beschreiben die Eltern, dass durch den Mangel an Plätzen unter Eltern eine Konkurrenzsituation entstehe. Sie berichten von Bestechungsversuchen, um sich einen Platz zu ergattern und kritisieren, dass oft gute Beziehungen und viel Vorwissen der Eltern nötig sein, um einen Platz zu finden. Die Landesregierung und die Stadt habe es versäumt, "rechtzeitig für ausreichende und gute Betreuungsplätze zu sorgen".