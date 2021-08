Keine Einigung: Lokführer wollen fünf Tage lang streiken!

Erneut wurde keine Einigung erzielt: Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen erneuten Bahn-Streik angekündigt.

Die GDL will wieder streiken. (Archivbild)

München - Zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der Lokführergewerkschaft GDL gibt es nach wie vor keine Einigung. Wie Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Montag in Frankfurt mitteilte, soll es nun einen dritten Streik innerhalb kürzester Zeit geben.

GDL will fünf Tage lang streiken

Der Ausstand soll im Personenverkehr am Donnerstag (2. September) beginnen und bis Dienstag (7. September) um 2 Uhr andauern. Fünf Tage lang will die GDL also streiken. Im Güterverkehr soll sogar bereits ab Mittwoch (1. September) um 17 Uhr die Arbeit niedergelegt werden.

Die GDL hatte zuletzt bereits zweimal mehrere Tage lang gestreikt. Erst Montag und Dienstag vergangener Woche hatte ein GDL-Streik zu Zugausfällen und -verspätungen in Bayern geführt. Der Streik hatte 48 Stunden gedauert.

Es ist zu erwarten, dass die Deutsche Bahn wie auch bei vergangenen Streiks einen Notfall-Plan erstellen wird.