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Kein S-Bahn-Verkehr auf Stammstrecke: Riesen-Chaos ausgerechnet am ersten Schultag

Fast alle Münchner S-Bahnlinien sind auf der Stammstrecke unter der Innenstadt unterwegs. Am Morgen geht dort wegen einer Störung laut Bahn nichts mehr.
AZ/dpa |
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Fast alle S-Bahnlinien sind in München auf der Stammstrecke unterwegs. (Archivbild)
Fast alle S-Bahnlinien sind in München auf der Stammstrecke unterwegs. (Archivbild) © Lukas Barth/dpa

Wegen eines Schadens an einer Oberleitung können auf der Münchner Stammstrecke laut Bahn im Berufsverkehr keine S-Bahnen fahren. In beide Richtungen könnten keine Züge der Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S8 verkehren, teilte die Bahn auf ihrem Störungsportal mit. "Die Züge werden zurückgehalten." Nicht betroffen waren damit nur die Linien S7 und S20, die nicht die Stammstrecke nutzen.

Wie die Oberleitung beschädigt wurde und wie lang die Reparatur dauert, blieb zunächst unklar. Der Schaden sei gegen 7.50 Uhr entstanden, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage mit. Techniker seien für die Reparatur vor Ort. 

Die Stammstrecke ist eine der meistbefahrenen Bahnstrecken Europas und oft anfällig für Störungen. Probleme dort wirken sich auf große Teile des S-Bahn-Netzes rund um Deutschlands Pendlerhauptstadt aus.

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2 Kommentare
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  • Schafhirte vor 14 Minuten / Bewertung:

    Was für eine Weltstadt! Fahrt doch alle Fahrrad...

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  • .x.x. vor 38 Minuten / Bewertung:

    Läuft alles super in München und Deutschland. Auf der Strasse überall Baustellen, so dass man nicht voran kommt, die S-Bahn geht eh fast nie. Unglaublich wie diese Stadt und das Land vor die Hunde gehen...

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