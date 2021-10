Kein Getränk nach Ladenschluss: Mann attackiert Verkäufer am Hauptbahnhof

Weil ein 29-Jähriger nach Ladenschluss kein Getränk mehr in einem Geschäft am Hauptbahnhof kaufen konnte, gingen vier Männern auf den 64-jährigen Mitarbeiter eines Versorgungsgeschäftes los. Jetzt ermittelt die Bundespolizei.

Die Bundespolizisten eilten zu einem Laden am Hauptbahnhof (Symbolbild)

München - In der Nacht auf Sonntag kam es am Münchner Hauptbahnhof gegen 2.15 Uhr zu einem Angriff auf einen Verkäufer (64), nachdem ein frustrierter 29-Jähriger nach Ladenschluss kein Getränk mehr erwerben konnte. Das berichtet die Bundespolizei am Montagmorgen.

Durstige Gäste attackieren Verkäufer nach Ladenschluss

Der Mitarbeiter forderte zunächst den Gast auf, das Geschäft zu verlassen, so die Bundespolizei. Am Ausgang eskalierter der Streit zwischen dem Mann, seinen drei Begleitern, dem Verkäufer sowie einem weiteren Angestellten, da die vier Gäste den Laden permanent betreten wollten.

Dosenwurf und Gerangel am München Hauptbahnhof

Unvermittelt soll der 29-Jährige eine volle Getränkedose nach dem 64-jährigen Verkäufer geworfen und diesen im Gesicht getroffen haben. Anschließend sollen alle vier Männer versucht haben, auf die beiden Angestellten einzuschlagen. Die Schläger konnten jedoch auf Distanz gehalten werden. Der jüngere Verkäufer konnte fliehen und die Bundespolizei an der Wache am Hauptbahnhof alarmieren.

Alle vier Männern, zwei von ihnen wohnhaft in München und zwei ohne Wohnsitz in Deutschland, konnten durch mehrere Streifen der Bundespolizei gestellt werden. Nach Beweissicherung und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß belassen. Gegen die Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 64-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht, welche zunächst jedoch keine medizinische Behandlung nötig machten.