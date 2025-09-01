Kein Fisch, nur Cash: Dieb schlägt bei Fisch Witte am Viktualienmarkt zu
Fisch Witte zieht Fischliebhaber magisch an“, wirbt der Delikatessenhändler auf dem weltberühmten Münchner Viktualienmarkt auf seiner Webseite. Seit dem Wochenende kommt jetzt auch noch ein Einbrecher dazu.
Gegen 3 Uhr morgens drang der Täter am Sonntag in den Laden am Viktualienmarkt ein. Eine automatische Überwachungskamera im Geschäft filmte alles: Der etwa 40 Jahre alte Mann hat einen Schnauzbart und trug ein schwarzes Halstuch. Bekleidet war er mit einer blauen Jogginghose, grau-weißem Hoodie und einer Basecap.
Polizei bittet um Hinweise
Der Einbrecher hatte es aber offenbar nicht auf Meeresfrüchte, Fisch oder ähnliche Delikatessen abgesehen. Der bisher nicht identifizierte Mann öffnete, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, gewaltsam mehrere Türen und Behältnisse. Dabei fiel ihm Bargeld im Gesamtwert von rund 500 Euro in die Hände.
Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich telefonisch im Präsidium melden unter 089/29100.
