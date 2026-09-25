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Kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr München: Kind in Papiercontainer eingesperrt

Hilfe für einen kleinen Entdecker: Warum ein Bub neugierig aus dem Einwurfschlitz eines Müllbehälters herausblickt und was die Feuerwehr dazu sagt.
AZ/dpa |
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Neugierig schaut ein Kind aus einer Papiermülltonne.
Neugierig schaut ein Kind aus einer Papiermülltonne. © -/Berufsfeuerwehr München/dpa

Beim Spielen in die Papiermülltonne klettern? Für einen Siebenjährigen in München-Sendling hatte das Folgen. Der Deckel des Behälters in der Implerstraße sei heruntergefallen, direkt ins Schloss, wie die Münchner Feuerwehr mitteilte. Sein Freund konnte die Tonne nicht mehr öffnen und rief die Mutter des Buben und einen Nachbarn zu Hilfe, die die Feuerwehr alarmierten. Die Rettungskräfte rückten mit einer Spitzzange an und befreiten das Kind schnell. 

Angst hatte der Siebenjährige nach Einschätzung der Feuerwehr nicht. Er sei sehr entspannt gewesen und habe sich nicht verletzt, berichtete ein Sprecher. Davon zeugt auch ein Foto, auf dem der Kleine zu sehen ist. Neugierig lugt er aus dem Einwurfschlitz des blauen 1.100-Liter-Behälters.

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1 Kommentar
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  • tutnixzursache vor 48 Minuten / Bewertung:

    Den Hausmeister der Anlage zu kontaktieren war keine Lösung?

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