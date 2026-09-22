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"Kein Abschied für immer": Dieses beliebte Münchner Restaurant wird geräumt

Am Roecklplatz in der Isarvorstadt haben die Betreiber eines angesagten vietnamesischen Restaurants ihren Gästen Lebewohl gesagt. Die Gründe.
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Vergangene Tage: Die Betreiber Isabelle und Jean-Pierre Tran in ihrem Lokal am Roecklplatz. (Archivbild)
Vergangene Tage: Die Betreiber Isabelle und Jean-Pierre Tran in ihrem Lokal am Roecklplatz. (Archivbild) © Daniel von Loeper

Wer dieser Tage im Dreimühlenviertel unterwegs ist, wird sich vermutlich schon gefragt haben, was da in der Ehrengutstraße 27 passiert. Es sieht nach Baustelle aus, es wird ausgeräumt, es riecht nach Abschied. Denn am Roecklplatz hat ein sehr angesagtes Restaurant für immer seine Türen geschlossen.

Das Maison Tran war gut besucht, die Saucen waren hausgemacht

Vor vier Jahren hatten die Betreiber Isabelle und Jean-Pierre Tran das Maison Tran eröffnet, seitdem Gerichte im Tapas-Format serviert und die Gäste in die Geheimnisse der südostasiatischen Küche eingeweiht.

Das vietnamesische Restaurant war gut besucht, die Saucen waren hausgemacht. Nicht umsonst war das Maison Tran Mitglied bei Green Table, dem Verein für ökonomische, ökologische und nachhaltige Gastronomie. Regelmäßig wurde kontrolliert, woher die Zutaten kommen, ob sie biologisch sind, ob die Mitarbeiter fair bezahlt werden.

Maison Tran schließt: Das sind die Gründe

Und jetzt das. "Man soll gehen, wenn es am schönsten ist", heißt es auf der Website des Restaurants. Weiter teilen die Betreiber mit: "Aufgrund von Familienzuwachs möchten wir die Gelegenheit nutzen, etwas kürzerzutreten und mehr Zeit mit unseren Familien zu verbringen."

Freunden der vietnamesischen Küche empfiehlt das Maison Tran das "Schwesterlokal" Jacci Asian Kitchen in der Ysenburgstraße 13 in Neuhausen.   

"Wir werden uns sicher wiedersehen!"

Die Betreiber versprechen, dass dies "kein Abschied für immer" ist und nennen das Ganze "eher eine Pause". Das Team bedankt sich "für vier unvergessliche Jahre" mit seinen Gästen: "Wir werden uns sicher wiedersehen!"

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