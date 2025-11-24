Kaum wetterbedingte Beeinträchtigungen am Flughafen München

In Bayern schneit es an einigen Orten, woanders ist gefrierender Regen möglich. Das hat auch Auswirkungen auf die Flughäfen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Am Flughafen München ist der Flugverkehr am Morgen weitgehend ohne wetterbedingte Probleme gestartet. Zwar gebe es leichte Verspätungen, weil Flugzeuge enteist werden müssten, sagte ein Sprecher.

Flughafen München: Maschinen müssen enteist werden – leichte Verspätungen

Die Rollwege und Start- sowie Landebahnen seien aber noch in der Nacht mit einer speziellen Flüssigkeit behandelt worden, um einen gefahrlosen Flugverkehr zu ermöglichen.

Von 5 Uhr an dürften in München Flugzeuge landen, von 6 Uhr an starten, sagte der Sprecher. Am Münchner Flughafen gilt ein Nachtflugverbot für den regulären Passagierverkehr zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens.

Der Flughafen Nürnberg meldete auf seiner Webseite mindestens neun verspätete Abflüge seit Mitternacht. Ob dies mit dem Wetter zusammenhängt, war zunächst unklar, weil zunächst niemand für eine Auskunft erreichbar war.