Kaum größer als ein 20-Cent-Stück: Deutsches Museum bekommt spektakuläres Exponat

Es hat in etwa die Größe eines handelsüblichen Spielwürfels, enthält aber Technik der Spitzenklasse und hat im Sommer 2026 Millionen von Sportfans begeistert. Nun kann man diese technische Innovation im Deutschen Museum besichtigen.

Das Deutsche Museum hat ein ganz besonderes Exponat bekommen.

Es wiegt nur 14 Gramm, ist kaum größer als eine 20-Cent-Münze, aber viele Millionen Menschen weltweit durften bestaunen, wozu das neue, spektakuläre Exponat des Deutschen Museums in München fähig ist.

Die RefCam ist kaum größer als eine 20-Cent-Münze. © Deutsches Museum

Die Rede ist von einer ganz besonderen Kamera, die nun die Ausstellung "Foto und Film" bereichert: einer RefCam (kurz für Referee Camera) der Firma Riedel Communications. Und dieses kleine Meisterwerk der Technik war in diesem Jahr bei einem ganz großen Ereignis dabei: dem Finale der Fifa-WM im MetLife Stadium in East Rutherford.

Im WM-Finale 2026 im Einsatz: Mini-RefCam ist nun neues Exponat im Deutschen Museum

Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vinčić, der das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien leitete, trug die kleine RefCam während der Partie die ganze Zeit an seinem Kopf. Die winzige Kamera war am Headset auf Augenhöhe des Schiedsrichters angebracht. Die HD-Bilder wirkten deshalb fast so, als stünde man selbst auf dem Platz und sehe das Spiel mit den Augen des Schiedsrichters.

Schiedsrichter Slavko Vinčić trug die RefCam im WM-Finale 2026. © IMAGO / Sportimage

Die Bilder, die Vinčić mit der kleinen Kamera aufgezeichnet hatte, gingen um die Welt, darunter das Siegtor der Spanier und deren Jubel nach Abpfiff und dem gewonnenen WM-Titel.

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Seit Mittwoch, 21. Oktober 2026, ist diese technische Innovation, die Fußballgeschichte geschrieben hat, ein Teil des Deutschen Museums in München.

Michael Decker, Generaldirektor des Deutschen Museums, wurde diese ganz besondere Mini-Kamera von Thomas Riedel, Kameraentwickler und Firmenchef von Riedel Communications übergeben.

Bei einem Spiel des TSV 1860 München getestet

"Das Deutsche Museum dokumentiert seit 120 Jahren die Weiterentwicklung der Kameratechnik. Was mich persönlich besonders fasziniert, ist die Miniaturisierung der Technik – verbunden mit der immensen Steigerung der Bildqualität. Und als Sportfan beeindruckt mich natürlich auch, dass die berühmte Schiedsrichterperspektive dank der Kamera für alle Zuschauer einnehmbar ist", zeigt sich Decker vom neuen Museumsexponat beeindruckt.

Übergabe der Schiedsrichterkamera von Thomas Riedel (r.) an Generaldirektor Michael Decker. © Deutsches Museum

Die RefCam wurde im Dezember 2023 im Drittliga-Spiel Arminia Bielefeld gegen TSV 1860 München getestet. Im Februar 2024 folgte das Bundesliga-Debüt und 2026 der Sprung auf die ganz große Fußball-Bühne bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA.

Sogar die Toten Hosen nutzten die Cam schon bei ihren Konzerten

Die Kamera wird aber nicht nur im Sport eingesetzt, auch Die Toten Hosen haben den technischen Winzling schon bei Konzerten eingesetzt.

Demnächst wird die 14 Gramm schwere RefCam, die im WM-2026-Finale eingesetzt wurde, einen festen Platz im Deutschen Museum erhalten, gegenüber der Vitrine mit einer Daguerre-Kamera aus dem Jahr 1839, die satte sieben Kilogramm auf die Waage bringt.