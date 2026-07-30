"Katastrophe": Münchner rechnen mit dem Baustellen-Chaos ab
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Vielleicht sollte man mal eine Umfrage machen, bei Anwohnern und Geschäftsleuten, die von so never ending Baustellen betroffen sind!
Ich bin von keiner wirklich genervt, es wurde halt auch da zu lange zu viel ignoriert/Marode gespart.
Ich denke das die meisten einfach wieder mal etwas runter fahren sollten und nicht immer alles verteufeln. Wer die Zeit nicht mehr hat hat wesentlich andere Probleme.
Keep cool!
Genau, dass nervt mich.
Jahrzehntelang hat Rot-Grün/Grün-Rot nichts gemacht, jetzt wo es nicht mehr geht machen sie alles auf einmal.