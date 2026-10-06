Kasse fast leer: Räuber geht mit Kleingeld aus Münchner Tankstelle
Ein Mann mit Schlappen an den Füßen hat am Montag kurz nach 5 Uhr morgens die Shell-Tankstelle im Bereich Innsbrucker Ring und Kirchseeoner Straße in München-Ramersdorf überfallen. Er bedrohte einen 46 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld aus der Kasse.
Tankwart hat nur Kleingeld in der Kasse
Doch der Räuber hatte Pech, die Kasse war nahezu leer, abgesehen von ein paar kleinen Scheinen und Münzen. Der Kassierer (46) übergab dem maskierten Täter, was in der Kasse war. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Kassierer verständigte den Polizeinotruf. Eine Fahndung wurde umgehend eingeleitet. Doch der Tankstellenräuber war bereits verschwunden.
Räuber ist klein und trug Schlappen
Die Überwachungskamera in der Tankstelle zeichnete den Überfall auf. Das Video wird derzeit ausgewertet. Der gesuchte Räuber ist etwa 25 Jahre alt und mit einer Größe von circa 1,60 Meter auffallend klein. Der Gesuchte trug dunkle Schlappen an den Füßen. Er hat dunkle, lockige Haare, einen Dreitagebart und dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer grauen, langen Hose, einem langärmligen, dunklen Pullover, um sein Gesicht hatte er ein blaues Tuch gebunden. Der Verdächtige sprach Deutsch. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Fahndung. Wer eine verdächtige Person am frühen Montagmorgen im Bereich Innsbrucker Ring beobachtet hat, kann im Präsidium anrufen unter der Telefonnummer 089/29100.
Bei bewaffnetem Raub beträgt die Mindeststrafe fünf Jahre Haft
Im Fall einer Verurteilung vor Gericht drohen dem Täter wegen eines bewaffneten Raubüberfalls laut Paragraf 250 Strafgesetzbuch mindestens fünf Jahre Gefängnis.
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen