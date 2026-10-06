Mit einem Messer bewaffnet hat ein maskierter Mann am frühen Montagmorgen eine Tankstelle in München-Ramersdorf überfallen. Viel Beute machte er allerdings nicht: Die Kasse war nahezu leer. Jetzt sucht die Polizei nach dem etwa 25-Jährigen – ein Detail macht ihn besonders auffällig.

Ein Mann mit Schlappen an den Füßen hat am Montag kurz nach 5 Uhr morgens die Shell-Tankstelle im Bereich Innsbrucker Ring und Kirchseeoner Straße in München-Ramersdorf überfallen. Er bedrohte einen 46 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld aus der Kasse.

Tankwart hat nur Kleingeld in der Kasse

Doch der Räuber hatte Pech, die Kasse war nahezu leer, abgesehen von ein paar kleinen Scheinen und Münzen. Der Kassierer (46) übergab dem maskierten Täter, was in der Kasse war. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Kassierer verständigte den Polizeinotruf. Eine Fahndung wurde umgehend eingeleitet. Doch der Tankstellenräuber war bereits verschwunden.

Räuber ist klein und trug Schlappen

Die Überwachungskamera in der Tankstelle zeichnete den Überfall auf. Das Video wird derzeit ausgewertet. Der gesuchte Räuber ist etwa 25 Jahre alt und mit einer Größe von circa 1,60 Meter auffallend klein. Der Gesuchte trug dunkle Schlappen an den Füßen. Er hat dunkle, lockige Haare, einen Dreitagebart und dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer grauen, langen Hose, einem langärmligen, dunklen Pullover, um sein Gesicht hatte er ein blaues Tuch gebunden. Der Verdächtige sprach Deutsch. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Fahndung. Wer eine verdächtige Person am frühen Montagmorgen im Bereich Innsbrucker Ring beobachtet hat, kann im Präsidium anrufen unter der Telefonnummer 089/29100.

Bei bewaffnetem Raub beträgt die Mindeststrafe fünf Jahre Haft

Im Fall einer Verurteilung vor Gericht drohen dem Täter wegen eines bewaffneten Raubüberfalls laut Paragraf 250 Strafgesetzbuch mindestens fünf Jahre Gefängnis.