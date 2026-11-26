Der neue Bürokomplex "Corbinian" in der Schützenstraße wird die Karstadt-Ruine ersetzen. Architekturexperten der Stadtgestaltungskommission im Rathaus fordern Nachbesserung bei Fassaden-Entwurf und dickeres Substrat für Bäume.

In Zukunft werden die Münchner wettergeschützt vom Stachus bis zum Hauptbahnhof laufen können: durch den neuen Bürokomplex mit Namen "Corbinian" in der Schützenstraße.

Der Plan: Eine "intensive Begrünung" betont Architekt Roland Benesch von F + P Architekten aus Wien. "Wir errichten eine öffentliche Freifläche auf dem Dach, einen kleinen Park für München. Mit Bäumen, Gräsern und einem Wegenetz für Bewegung und Begegnung." Ein Café auf dem Dach könne beispielsweise bis 24 Uhr vom Eingang an der Schützenstraße auch nach Geschäftsschluss zugänglich sein, verspricht der Architekt.

Der Bürokomplex wird acht Geschosse hoch

Die geplante grüne Dach-Oase täuscht nicht darüber hinweg, dass nach Abriss der Benko-Ruine des ehemaligen Karstadt in der engen Schützenstraße ein massiver Bürokomplex entsteht. Das Bauvorhaben: Nach dem Abriss des 70er-Jahre-Kaufhauses wird acht Obergeschosse hoch gebaut. Einschnitte ermöglichen begrünte Terrassen und Höfe.

Ein Fahrradaufzug kommt

Büro, Handel, Gastro, Dienstleistungen und eventuell ein Konferenzzentrum sollen die 52.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche beziehen. Wohnungen sind in dieser Premium-Innenstadtlage keine geplant. Die fünf Untergeschosse des früheren Kaufhauses bleiben – und werden weiter genutzt. 450 Pkw-Stellplätze und 500 Fahrradplätze soll es geben, auch einen extra Fahrradaufzug. "Wir setzen ein klares Zeichen für alltägliche Verkehrsmittel", sagt Architekt Benesch.

Stark verglaste Fassade missfällt Architekturexperten

Große Fenster sollen Tageslicht in Büros bringen. Bei der Diskussion am 24. November in der Stadtgestaltungskommission gefällt Architekturexperten die stark verglaste Fassade nicht. Landschaftsarchitektinnen sind skeptisch, ob Bäume gedeihen. Ihre Empfehlung lautet: volle 1,20 Meter Substrathöhe dafür aufzuschütten. Ergebnis: Der Entwurf fällt durch. Fassade und Dach-Begrünung müssen überarbeitet werden.