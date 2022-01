Kardinal Reinhard Marx hält Queer-Gottesdienst in der Paulskirche

Seit 20 Jahren ist der Queer-Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Paul an der Theresienwiese ein fester Bestandteil des Gemeindelebens. Zum Jubiläum im März leitet Kardinal Reinhard Marx die Messe.

München – Es ist ein fester Termin im Kalender der Kirche und der Homosexuellen-Bewegung: Jeden zweiten Sonntag im Monat gibt es um 18.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Paul, auch Paulskirche genannt, einen Queer-Gottesdienst.

Und am 13. März wird tatsächlich Reinhard Marx, Kardinal und Bischof der Erzdiözese München und Freising, diesen Gottesdienst leiten. Das berichtet das ZDF. Christoph Kappes, Sprecher der Erzdiözese, bestätigte der "Bild"-Zeitung den Termin.

Queer-Gemeinde in der Ludwigsvorstadt: Zum Jubiläum kommt Reinhard Marx

Seit März 2002 feiert die "LGBTI*-queere Gemeinde", wie sie sich nennt, in der Kirche an der Theresienwiese diesen römisch-katholischen Gottesdienst. Zum Jubiläum kommt nun also der Kardinal persönlich - und das gab's noch nie.

"In der Regel feiern wir Eucharistie mit einem Priester. In Verbundenheit mit Christinnen und Christen aller Konfessionen laden wir queere Menschen mit ihren Freundinnen und Freunden herzlich zu unseren Gottesdiensten in der Münchner Kirche St. Paul und zu verschiedenen anderen Aktivitäten ein", heißt es auf der Website der Queer-Community.

Gerade viele schwule Männer, lesbische Frauen und Transidente seien von einer religiösen Sehnsucht getragen: "Eucharistiefeier, Bibellesung, persönliches Gebet – dies alles spiegelt die eine Grunderfahrung Gottes vieler Queers wider: Einem Gott vertrauen, der will, dass ich lebe und dass mein Leben gelingt." Der nächste Queer-Gottesdienst in der Paulskirche findet am 13. Februar statt.