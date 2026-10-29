AZ-Leserin empört über Abholzung von 110 Jahre alten Nadelbäumen neben ihrem Familiengrab: "Bauhof nimmt keine Rücksicht auf das frische Grab meiner Mutter".

Sie ist über die Baumfällungen am Familiengrab empört: Cornelia Sämann (62) am frischen Urnengrab ihrer Mutter.

Bei der Beerdigung ihrer Mutter Helga war noch alles in Ordnung. Edle weiße Orchideen und weiße Rosen bekränzten die Urne. Ein Gesteck mit rosa Rosenblüten schmückte das frische Urnen-Grab im Alten Teil des Waldfriedhofs bei der Beisetzungsfeier am 17. September.

Feierlich geschmückt: das Urnengrab von Helga Sämann bei der Beerdigung im September. © privat/Daniel von Loeper

Das "Waldgrab" Nr. 90 W1 nahe dem Hauptweg zum Friedhofseingang an der Fürstenrieder Straße prägten drei gerade gewachsene, sehr hohe Fichten mit einem Stammdurchmesser von rund 80 Zentimetern.

Frisch abgesägter Baumstumpf nahe Cornelia Sämanns Familiengrabstätte. © Daniel von Loeper

In tiefer Trauer um ihre liebe Mutter Helga ging Cornelia Sämann vier Tage später zum frischen Grab. "Um nach dem Rechten zu sehen – und um zu gießen, es war ein warmer Tag", erklärt die Tochter. Doch was sie erblickt, empört sie komplett: "Ich war geschockt! Drei 25-Meter hohe Nadelbäume, die unser Grab seit 110 Jahren flankiert hatten, waren einfach weg. Ein Kahlschlag!", erzählt sie.

Kritikpunkt: Ein "Dreckshaufen" aus Ästen und Schmodder genau neben dem frischen Urnengrab. © Daniel von Loeper

"Auf dem frischen Grab lagen noch Sägespäne von der Baumfällung. Direkt daneben war ein großer Haufen Äste, Späne und Morast aufgetürmt", beschreibt Cornelia Sämann. "Die schönen Gestecke waren lädiert. Ich war fassungslos!"

Das ist geradezu Störung der Totenruhe!

Zwei Friedhofsbesucher, die sie laut schimpfend vor dem Grab sahen, pflichteten ihr bei: Dieser Kahlschlag sei ein "Skandal". Cornelia Sämann erinnert sich: "Einen Friedhofsgärtner habe ich später zusammengebrüllt. Hätten sie nicht warten können? Es sieht doch jeder, dass die Beerdigung hier gerade erst war. Die Blumen sind frisch. Das ist ja geradezu Störung der Totenruhe!", so der bittere Vorwurf der Architektin.

Links fehlt ein hoher Nadelbaum, nur der Stumpf ist noch zu sehen. © privat/Daniel von Loeper

Cornelia Sämann ärgert sich: "Das Grab hat Schaden genommen durch diese brutale Fällaktion. Die Grabkante aus Erde haben Arbeiter niedergetrampelt. An der Kante gab es Reifenspuren von schwerem Gerät. Das ist der absolute Hohn", sagt die Trauernde.

Voller Energie handelt sie sofort: Um Beschwerde einzulegen, läuft sie zuerst zur Aussegnungshalle, doch die Büros der Verwaltung dort sind mittags schon zu. Sie steigt ins Auto und fährt zum Lorettoplatz, wo der städtische Bauhof die großen Fichtenstämme lagert. Dort trifft sie ebenfalls niemanden an. Darum fährt sie am nächsten Tag mit ihrem Sohn wieder zum Friedhof. "Ich war wie eine Furie." Die Folge: In der Friedhofsverwaltung entschuldigen sich zwei Mitarbeiter und versprechen Äste, den "Dreckshaufen", binnen zwei Stunden zu entfernen.

Cornelia Sämann am Urnengrab ihrer Mutter. © Daniel von Loeper

In schäumender Empörung besucht Cornelia Sämann auch noch den städtischen Gartenbaubetrieb am Lorettoplatz, der die Fällungen zu verantworten hat – und hält dem Verantwortlichen vor: "Das ist Wahnsinn, was ihr hier getan habt. Hätte meine Mutter das miterleben müssen, was mit diesem immer sehr gepflegten und geliebten Familiengrab passiert ist, hätte sie einen Herzanfall und einen Schlaganfall gleichzeitig bekommen", sagt Cornelia Sämann: "Es ist eine Katastrophe, was hier passiert! Ich habe verkündet. Ich gehe zum Bürgermeister und an die Presse."

Die Münchnerin ist erfahren bei Beschwerden

Drei Stellen hat sie ihren Beschwerdebrief überbracht: der Friedhofsverwaltung, dem städtischen Gartenbaubetrieb am Lorettoplatz – und offiziell den Städtischen Friedhöfen München (SFM) in der Damenstiftstraße (als Teil des Gesundheitsreferats).

Erfahren im jahrelangen juristischen Kampf um einen medizinischen Behandlungsfehler bei ihrem kleinen Sohn, der nun mit einer Behinderung leben muss, weiß sie, was funktionieren kann.

Fällung der alten Bäume – laut Friedhofsverwaltung eine notwendige Maßnahme

Die städtische Friedhofsbetrieb-Verwaltung sendet ein Antwortschreiben, das der AZ vorliegt. Ein Verwaltungsmitarbeiter drückt darin sein Beileid zum Verlust von Cornelia Sämanns Mutter aus. "Wir bedauern, dass die durchgeführten Maßnahmen bei Ihnen so große Betroffenheit und Schmerz ausgelöst haben", heißt es.

Die Stadt möchte Hintergründe erläutern, um "Missverständnisse auszuräumen und Transparenz zu schaffen": "Die Fällung der Bäume war eine dringend notwendige Maßnahme, die im Rahmen eines umfassenden Gesundheits- und Sicherheitskonzepts des Waldfriedhofs durchgeführt wurde. Die Bäume, die entfernt wurden, waren alle von einem erheblichen Borkenkäferbefall betroffen", informiert die Friedhofsverwaltung.

Auch Pressesprecher Bernd Hörauf, vom Bereich "Friedhöfe und Bestattung München" der Stadt, informiert auf AZ-Anfrage, dass das Fällen der Fichten, wegen des Borkenkäferbefalls, "verpflichtend und alternativlos" gewesen sei.

Architektin bezweifelt Borkenkäferbefall

Doch der Architektin Sämann, die als Gutachterin, auch Forstgrundstücke bewertet hat, leuchtet das Argument nicht ein: "Die großen Stümpfe sahen völlig gesund aus. Wäre da ein Schädling gewesen, hätten die Bäume vorher schon geharzt oder wir hätten mal Spuren von dem ganz feinen Staub der Bohrlöcher gefunden", meint sie.

Eine technische Markierung: Im Alten Teil des Waldfriedhofs sind etliche Stämme mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. © Eva von Steinburg

Was bedeuten die blauen Punkte?

Allerdings waren ihrem Mann, ihrem Sohn und auch ihr selbst bereits aufgefallen, dass die Stämme der alten Nadelbäume mit blauen Punkten markiert worden waren. "Das ist absurd und für mich eine irreführende Beruhigung für Waldfriedhofsbesucher. Denn in der Forstwirtschaft kennzeichnet die Farbe Blau eigentlich schützenswerte Bäume", so die 62-jährige Münchnerin.

Die Waldgrabstelle kostet 500 Euro im Jahr

Die Trauernde regt sehr auf: "Was soll das? Wir zahlen ein Waldgrab ohne Wald! Die alte Grabstelle kostet rund 500 Euro im Jahr, 2008 hat sie jährlich noch 170 Euro gekostet."

Die prägenden Bäume "haben das Grab flankiert, solange ich lebe", sagt die trauernde Münchnerin. Das heutige Familiengrab Deschler/Lukas/Sämann war eines der Ersten im neu eröffneten Waldfriedhof. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto von damals sind die später so prägenden Nadelbäume noch klein.

Ignatz Deschler, der im Starnberger See verunglückte. Für ihn wurde das Grab im Waldfriedhof gekauft. © Daniel von Loeper/privat

1916 hatte die Gastwirts-Familie des Urgroßvaters Ignatz Deschler die Grabstätte gekauft. Denn ihr Sohn Ignatz war nach einem Radlausflug im Starnberger See ertrunken.

Die Wirte-Familie Deschler bewirtschaftete in der Anfangszeit des Friedhofs auch die große Gaststätte "Waldfrieden" gegenüber dem Waldfriedhof, heute das Lokal "Locanda Busento".

Die Pizzeria "Locanda Busento" gegenüber dem Waldfriedhof war einst die Gaststätte Waldfrieden der Familie Deschler. © Eva von Steinburg

Die Friedhofsgärtner haben aufgeräumt und aufgeforstet

Einen Monat später: Beim Besuch am Grab mit der Abendzeitung, am 20. Oktober, stellt sich etwas Positives heraus. Die Friedhofsverwaltung hat inzwischen aufgeräumt – und aufgeforstet. Drei Bäume, darunter eine Gelbkastanie, und ein Strauch wurden von der Friedhofsverwaltung gepflanzt.

Das Ergebnis ist eine Neupflanzung (links im Bild): Vor Allerheiligen haben Friedhofsgärtner drei junge Bäume und einen Busch neben das alte "Waldgrab" der früheren Münchner Gastwirtsfamilie gesetzt. © Daniel von Loeper

Cornelia Sämann ist überzeugt: "Unser massiver Druck hat gewirkt. Die Stadt hat sich das was kosten lassen. Die neuen Bäume haben eine stattliche Größe."

Andere Arten sollen den Wald resistenter gegen Schädlinge machen

Am Waldfriedhof werden im Frühjahr 500 Forstpflanzen neu gesetzt, informiert Andreas Frattini-Feichtner von der Friedhofsbetrieb-Verwaltung. Ziel sei, "den Waldfriedhof durch eine höhere Artenvielfalt gegen Schädlinge resistenter zu machen."

Ob andere Betroffene auch Nachpflanzungen für gefällte Bäume in der Nähe ihrer Familiengräber einfordern können? Mündlich hat Cornelia Sämann erfahren: "Man macht für mich eine Ausnahme. Weil die Bäume so prägend für unsere Grabstelle sind, das Grab so gepflegt ist, und es unser Familiengrab schon 110 Jahre gibt."

Waldfriedhof: Es gibt kein Recht auf Unveränderlichkeit der Umgebung

Andere Münchner haben keine Chance auf individuelle Wiederaufforstung neben dem Grab: "Es gibt keine finanzielle Entschädigung für gefällte Bäume. Laut Friedhofssatzung besteht kein Recht auf Unveränderlichkeit der Umgebung", informiert die Friedhofsbetrieb-Verwaltung schriftlich zur Grabstelle am Waldfriedhof.