Am Friedhof am Perlacher Forst ist ab sofort bis 16. August immer sonntags das Open-Air-Café Himmelb(l)au wieder geöffnet. Erkennungszeichen ist ein himmelblauer Bauwagen. Kaffee, Kuchen (und auch Trost) gibt es kostenlos.

Schatten unter Bäumen, ein himmelblauer Bauwagen, Bistrotische und Stühle: Auf dem Friedhof am Perlacher Forst ist ab sofort immer sonntags das Open-Air-Café Himmelb(l)au wieder geöffnet. Friedhofsbesucherinnen und -besucher und Spaziergänger können sich diesen Sommer dort nun zum vierten Mal zum Ratschen unter freiem Himmel treffen. Das Café, in dem es kostenlos Kaffee und Kuchen gibt, ist bis 16. August immer sonntags von 14 bis 17 Uhr offen.

Ein Treffpunkt, um ins Gespräch zu kommen

Willkommen sind alle Menschen – unabhängig davon, ob sie Gräber besuchen, auf dem Friedhof spazieren gehen oder einfach eine Pause im Grünen verbringen möchten. Das Café will ein Treffpunkt sein, an dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen können. Trauernde können Gemeinschaft erleben, Erfahrungen austauschen und Unterstützung finden. Gleichzeitig soll das Café Himmelb(l)au dazu beitragen, den Friedhof, zu einem lebendigen Bestandteil des Stadtviertels zu machen.

Auch kulturelle Angebote sind geplant

Während der Saison sind vereinzelt auch kulturelle und thematische Angebote geplant. Pfarrerinnen und Pfarrer sowie kirchliche Mitarbeitende sind vor Ort und stehen zur Verfügung, wenn trauernde Menschen das Bedürfnis nach einem persönlichen Gespräch haben. Das Café ist eine Kooperation der Projektstelle Trauerarbeit, der städtischen Friedhöfe München und der evangelischen Kirchengemeinden Lutherkirche, Emmauskirche, Philippuskirche und Jesajakirche.

Standort: Friedhof Perlacher Forst, Eingang Aussegnungshalle und Hauptverwaltung, Stadlheimer-/Ständlerstraße