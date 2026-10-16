Kabelklau im großen Stil: Diebstahl bei DB-Unternehmen wirft Fragen auf

Rund einen halben Kilometer Signalkabel haben Unbekannte im Münchner Westen mitgehen lassen. Die Diebstahlserie lief wohl schon seit einigen Monaten.

Die Bundespolizei hat es mit einem Fall von Kabelklau im großen Stil zu tun. (Symbolbild)

Eine Diebstahlserie der außergewöhnlichen Art beschäftigt aktuell die Bundespolizei. Die wurde am Donnerstagvormittag von einem Mitarbeiter der DB Sicherheit darüber informiert, dass von einem Gelände des Unternehmens DB InfraGO AG, im Münchner Westen, rund 450 Meter Signalkabel gestohlen wurden.

Unbekannte klauen fast einen halben Kilometer Signalkabel

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei erstreckte sich der Kabelklau über einen Zeitraum von mehreren Monaten, genauer vom 1. Juli bis zum 14. Oktober. Die Polizei beschäftigt nun die Frage, wohin die Täter mit den Kabeln verschwunden sind und wie sie sich überhaupt Zutritt zu dem umzäunten Gelände verschaffen konnten. Aktuell wird der Sachschaden mit rund 50.000 Euro beziffert.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.