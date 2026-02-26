Junger Münchner fährt teuren Sportwagen zu Schrott

Der 24-Jährige kracht in München-Allach gegen zwei Bäume. Der BMW 4XM muss abgeschleppt werden. Warum neben dem juristischen Ärger auf den jungen BMW-Fan auch noch eine horrende Rechnung zukommt.

In einer lang gezogenen Kurve in der Otto-Warburg-Straße in Allach gerät der BMW X4M Competition in der Nacht auf Dienstag ins Schleudern. Am Steuer sitzt ein 24-Jähriger aus dem Landkreis München, neben ihm ein Freund (19).

Der rund 100.000 Euro teure Sportwagen kommt von der Fahrbahn ab. Der BMW kracht gegen zwei Bäume, einen Lichtmast, einen Verteilerkasten und dann gegen den Zaun eines Betriebsgeländes.

Der 24-jährige BMW-Fan und sein Beifahrer haben Glück im Unglück. Beide werden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Beide haben ein Schleudertrauma und Prellungen. Der Rettungsdienst brachte beide vorsorglich zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Sportwagen ist Totalschaden

Der BMW wurde schwer beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden. Der Lichtmast, die Bäume, der Verteilerkasten sowie der Zaun des Betriebsgeländes wurden nach Polizeiangaben ebenfalls schwer beschädigt.

Die Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen. Alkohol war bei dem Crash nach Polizeiangaben nicht im Spiel. Allerdings fanden die Beamten heraus, dass der X4M nicht versichert ist. Das Fahrzeug wurde daher an Ort und Stelle entstempelt und damit stillgelegt. Dem Eigentümer droht neben juristischem Ärger zudem ein hoher Schaden.