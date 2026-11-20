Die Gen Z demonstriert wieder für mehr Gerechtigkeit in der Generationenfrage. So schätzt die Polizei die Sicherheitslage in Bayern ein.

In München blieb es Ende Oktober bei der ersten "Gen Z regelt"-Demo mit rund 5.000 Teilnehmern überwiegend friedlich. (Archivbild)

Zahlreiche junge Menschen werden heute wieder in bayerischen Städten auf die Straße gehen. Sie wollen für soziale Gerechtigkeit, mehr Klimaschutz und gegen die Wehrpflicht demonstrieren. Die größte Kundgebung ist in München angemeldet. Aber auch in Nürnberg, Würzburg, Bamberg, Regensburg, Ingolstadt, Passau, Augsburg und Rosenheim soll es Proteste geben.

In anderen europäischen Ländern geht die Gen Z schon seit Wochen massenhaft auf die Straße - zur Generation Z gehören junge Menschen, die grob zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Ende Oktober hatte die Initiative "Gen Z regelt" bundesweit zu friedlichem Protest aufgerufen, an dem sich Tausende Menschen in zahlreichen Städten beteiligten.

Friedlich, mit einer Ausnahme

"Viele junge Menschen haben zunehmend das Gefühl, dass Politik nur noch Krisen verwaltet, anstatt ihre Ursachen zu bekämpfen", teilte die Grüne Jugend in Bayern mit, die die Proteste unterstützt. "Statt die Zukunft junger Menschen kaputtzusparen, muss die Bundesregierung in Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit endlich Milliarden-Investitionen fließen lassen und Wohnungen bezahlbar machen."

Anders als in Frankfurt oder Köln blieb es bei den ersten Gen Z-Protesten in Bayern weitgehend friedlich. Nur in Nürnberg bewarf ein gewaltbereiter Block nach Angaben der Polizei die Einsatzkräfte mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik. Ein Demonstrant wurde von einem Böller verletzt.

München droht Stau

In München soll es am späten Freitagnachmittag mit 5000 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern voraussichtlich die größte Demonstration im Freistaat geben. Sie soll am Königsplatz starten. Weitere zwei Demos sind der Polizei zufolge in Giesing und am Gärtnerplatz angemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass die Demos die wegen der A99-Sperrung ohnehin schon schwierige Verkehrssituation am Freitag verschärfen werden.

Im Gegensatz zu anderen Großstädten sei es in München beim letzten Mal vergleichsweise ruhig geblieben, hieß es von der Polizei. "Wir gehen davon aus, dass es wieder entsprechend ruhig wird." Zunächst habe es keine Hinweise auf geplante Straftaten gegeben. Sollte das nicht so sein, sei die Polizei vorbereitet und mit mehreren Hundert Kräften in München im Einsatz.

In Nürnberg warf nach Angaben der Polizei ein gewaltbereiter Block bei der Demonstration Flaschen, Steine und Pyrotechnik. (Archivbild) © Pia Bayer/dpa

Verstärkte Polizeikräfte in Nürnberg

In Nürnberg ist bereits am Vormittag eine kleinere Kundgebung gegen die Wehrpflicht am Kornmarkt angemeldet, die ab der Mittagszeit durch die Südstadt ziehen will. Am Nachmittag will "Gen Z regelt" ebenfalls am Kornmarkt mit einem Protestzug starten, zu dem die Veranstalter etwa 1500 Menschen erwarten. "Wir bereiten uns mit verstärkten Kräften vor", sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass im Internet zu Gewalt aufgerufen werde.

In Würzburg, Regensburg und Augsburg haben ebenfalls die Initiativen "Schulstreik gegen die Wehrpflicht" und "Gen Z regelt" zu zwei Demonstrationen am Freitag aufgerufen. Jeweils mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dafür angemeldet. In Bamberg könnten nach Angaben der Stadt am Nachmittag 500 bis 1.000 Menschen zusammenkommen.