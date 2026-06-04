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Giesing: Jugendlicher (15) schläft unter Drogen im U-Bahn-Tunnel

Fast überfahren, gerettet, aber uneinsichtig: Ein Junge unter Drogeneinfluss wird aus einem U-Bahn-Tunnel evakuiert – und versucht, seine Retter anzuspucken.
AZ/dpa |
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Einsatzkräfte retten einen schlafenden Jugendlichen aus einem U-Bahn-Tunnel. (Symbolbild)
Einsatzkräfte retten einen schlafenden Jugendlichen aus einem U-Bahn-Tunnel. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein 15-Jähriger hat unter Drogeneinfluss im U-Bahn-Tunnel zwischen Bahnhof Giesing und dem Karl-Preis-Platz (Linie U8) geschlafen und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein U-Bahn-Fahrer entdeckte den Jugendlichen in der Nacht zum Donnerstag neben den Gleisen und leitete sofort eine Notbremsung ein, wie die Polizei mitteilte. 

Giesing: Jugendlicher (15) unter Drogen schläft im U-Bahn-Tunnel

Die Passagiere blieben bei der Notbremsung unverletzt. Der U-Bahn-Fahrer alarmierte die Rettungskräfte und fuhr dann langsam weiter. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte brachten den 15-Jährigen aus dem Tunnel.

Nach Angaben der Einsatzkräfte wehrte er sich gegen die Maßnahmen und versuchte, einen der Feuerwehrmänner anzuspucken. Der Jugendliche kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus und blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Nach rund einer Stunde war die U-Bahn-Linie wieder für den Verkehr freigegeben. 

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