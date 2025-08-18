Jugendlicher macht Irrsinns-Fund in Ismaning: Polizei rückt mit Suchhunden an

Ein Jugendlicher ist an der Isar unterwegs - und findet einen verschlossenen Behälter mit explosivem Inhalt.

Wer die Granate in die Isar geworfen hat, ist laut LKA noch unklar. (Symbolbild)

Ein Jugendlicher hat in Ismaning bei München in der Isar eine funktionsfähige Handgranate gefunden. Die Granate sei in einem verschraubten Transportverhältnis im Wasser treibend gefunden worden, teilte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit.

Handgranate in Isar gefunden

Die Fundstelle sei nach dem Fund am vergangenen Dienstag am Montag noch mal erweitert abgesucht worden, auch Diensthunde seien im Einsatz gewesen. Weitere Handgranaten seien jedoch bislang nicht gefunden worden, teilte das LKA mit.

Derzeit sei noch unklar, wer die Granate in die Isar geworfen habe, dies sei Gegenstand der Ermittlungen. Das LKA bittet um Zeugenhinweise.