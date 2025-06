Der Münchner Polizei ist erneut ein Schlag gegen die Münchner Drogenkriminalität gelungen. Drei Teenager zwischen 17 und 19 Jahren sind darin verstrickt.

Der Münchner Polizei ist ein jugendliches Trio ins Netz gegangen, welches schon seit längerer Zeit intensiven Handel mit Drogen betrieben hat.

Rädelsführer war ein 17-Jähriger aus München, gegen den die Polizei schon länger ermittelt. Bereits Ende des vergangenen Jahres konnte die Beamten während einer Durchsuchung der elterlichen Wohnung des Teenagers dessen Smartphone beschlagnahmen und auswerten, heißt es in einem Pressebericht.

Jugendliche bunkern Kokain in abgemeldeten Pkw

Dadurch kam man einem 19-Jährigen aus München auf die Spur, der für den 17-Jährigen als sogenannter Läufer die Drogen vertickte. Am Dienstag, 24. Juni 2025 wurde die elterliche Wohnung des 19-Jährigen durchsucht. Zwar konnte man den Jugendlichen dort nicht antreffen und auch sonst verlief die Durchsuchung erfolglos, doch erhärtete sich der Verdacht, dass die Drogen in einer oder mehrerer Tiefgaragen gelagert sein könnten.

Bei der Untersuchung der entsprechenden Tiefgaragen konnten die Polizei einen abgemeldeten Peugeot feststellen, durch dessen geschlossenes Fahrerfenster die Beamten Verpackungsmaterialien erkennen konnten. Aufgrund dieser Entdeckung erließ das Amtsgericht München einen Durchsuchungsbeschluss für den Pkw. Im Inneren des Fahrzeugs konnte die Polizei neben dem Verpackungsmaterial auch Feinwagen und 60 Gramm Kokain feststellen und beschlagnahmen.

17-Jähriger sitzt in U-Haft

Der Tiefgaragenplatz, auf dem der durchsuchte Peugeot stand, gehörte einem 18-Jährigen aus München. Mit einem nachgeforderten Beschluss wurde anschließend auch die Wohnung des 18-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf Bargeld im mittleren dreistelligen Wert, sowie weitere Drogen. Der Teenager wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Kurz darauf hatte Kommissar Zufall seine Hand im Spiel. Eine zivile Polizeistreife kontrollierte am Dienstag einen E-Scooter-Fahrer. Bei der Kontrolle der Personalien stellte sich heraus, dass es sich dabei um den tatverdächtigen 17-Jährigen handelte. Die Zivilbeamten nahmen den Teenager fest, nach Klärung der Haftfrage wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er nun in U-Haft sitzt.