Jetzt neu: Pakete von der Haltestelle

Die Post musste zuletzt Filialen in der Stadt schließen. Doch eigentlich will sie näher bei ihren Kunden sein. Deshalb gibt es jetzt die erste Packstation an einer Tramhaltestelle.

23. November 2022 - 19:48 Uhr | Helena Ott

Foto: DHL Die neue Packstation am Scheidplatz direkt an der Haltestelle.