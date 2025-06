Zwei Tage voller Hunde-Action: In den Pasing Arcaden dreht sich am 27. und 28. Juni alles um den felligen Vierbeiner. Es wartet ein vielfältiges und spannendes Programm rund um das Event "Super-Hund gesucht".

16. Juni 2025 - 09:10 Uhr

Am 27. und 28. Juni live dabei sein in den Pasing Arcaden!

Am Freitag, den 27. Juni, und Samstag, den 28. Juni, verwandeln sich die Pasing Arcaden in ein Paradies für Hundefreunde und Neugierige: Im Mittelpunkt steht das große Event " ", bei dem der tollste Vierbeiner Münchens gekürt wird.

Vom Erste-Hilfe-Kurs bis zur Siegerehrung

Doch nicht nur die Finalisten-Hunde dürfen sich auf zwei unvergessliche Tage freuen. Auch Besucher erwartet ein buntes, informatives und unterhaltsames Programm rund um das Thema Hund.

Rund um die Siegerehrung findet in den Pasing Arcaden ein beeindruckendes Rahmenprogramm statt, das Tierbesitzer wie Gäste ohne Hund gleichermaßen gefallen wird. © Imago/Pond5 Images

Am Freitag dreht sich alles um das Wohl unserer vierbeinigen Freunde. Tolle Aktionen, spannende Stände und interaktive Formate erwarten die Gäste. Besonders wertvoll: kostenfreie Erste-Hilfe-Kurse am Hund, geleitet von einer erfahrenen tiermedizinischen Fachangestellten. Hier lernen Tierhalter, wie sie im Ernstfall schnell und richtig reagieren – Wissen, das das Leben der geliebten Vierbeiner retten kann. Damit natürlich nicht genug: Kreative Do-it-yourself-Stationen laden alle zum Mitmachen ein. Dabei können Besucher praktische oder dekorative Dinge für sich selbst oder ihre Hunde basteln oder gestalten.

Das große Finale und die Krönung des "Super-Hundes"

Am Samstag steigt das große Finale, auf das die Bewerber schon seit langer Zeit warten: 20 Finalisten-Hunde präsentieren sich dem Publikum, am Ende gewinnt einer den begehrten Titel "Super-Hund"! Die feierliche Siegerehrung verspricht Spannung und Emotionen. Auf den Hauptgewinner wartet ein exklusiver Hotelaufenthalt, Platz zwei erhält einen hochwertigen Kurs bei einer Hundeschule, und der Drittplatzierte darf sich über einen 150-Euro-Einkaufsgutschein freuen, einlösbar in den teilnehmenden Geschäften der .

Auch die Plätze vier bis 20 gehen nicht leer aus – sie werden mit liebevoll ausgewählten Überraschungen belohnt. Begleitet wird der Finaltag von einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein. Gewinnspiele mit Sofortpreisen, ein entspannendes Wohlfühlprogramm für Zwei- und Vierbeiner sowie weitere Mitmach-Aktionen sorgen dafür, dass der Besuch für alle ein Erlebnis wird – auch für Gäste ohne Hund.

Ein großartiges und spannendes Event für die ganze Familie

Die Pasing Arcaden laden alle ein, Teil dieses einzigartigen Events zu werden. Ob Hundebesitzer, Familien mit Kindern oder einfach große Tierfreunde – kommen Sie vorbei, entdecken Sie die Welt der Hunde, nehmen Sie an spannenden Aktionen teil und fiebern Sie natürlich dann mit, wenn am 28. Juni der "Super-Hund" gefunden und gekrönt wird.

Hier finden Sie die vor Ort geltenden Teilnahmebedingungen.