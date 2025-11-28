AZ-Abonnentinnen und Abonnenten sparen 33 Prozent bei ihrem Christbaum

Seit über 60 Jahren verkauft Rupi Bauer Weihnachtsbäume – und erlebt dabei die verrücktesten Kundenwünsche. An seinen 20 Standorten in München erhalten unsere AZ-Abonnentinnen und Abonnenten 33 Prozent auf ihren Christbaum.

Jetzt 33 Prozent sparen

Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und von exklusiven Vorteilen , wie diesen, profitieren.

, wie diesen, profitieren. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Sie können an exklusiven Gewinnnspielen teilnehmen.

teilnehmen. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und Rabattcode erhalten Bereits Abonnent?

Hier einloggen und Rabattcode erhalten!

Rupi Bauer (66) erinnert sich noch gut daran, wie er als kleiner Bub seinen Eltern beim Christbaumverkauf in Milbertshofen half. Mehr als 60 Jahre später steht er immer noch zwischen den Weihnachtsbäumen – nur dass sich der Verkauf seit damals grundlegend verändert hat. Vor allem der Baum selbst. Früher, erzählt Rupi Bauer, habe seine Familie hauptsächlich Rotfichten verkauft. Die Bäume mit den vielen, kleinen, stacheligen Nadeln und dem klebrigen Harz wurden jedoch nach und nach von der Nordmanntanne verdrängt.

Der Münchner kann das verstehen: "Die Nordmanntanne ist einfach schöner." Trotzdem findet er es ein bisserl schade, dass die Rotfichte aus den Wohnzimmern verschwunden ist. "Wahrscheinlich aus nostalgischen Gründen", sagt er und lacht.

Seit er ein kleiner Bub ist, kennt Rupi Bauer (66) das Christbaumgeschäft. © Sophia Willibald

Von 29. November bis einschließlich 5. Dezember gibt es 33 Prozent Rabatt

Früher half Rupi Bauer seinen Eltern beim Verkauf, heute packt sein Sohn Marko (31) an seiner Seite mit an. Wie gut die beiden als Team funktionieren, zeigt sich am Weihnachtsbaum-Trichter: Marko schnappt sich eine Tanne und befördert sie mit einem kräftigen Schubs in die Öffnung. Auf der anderen Seite steht Vater Rupi bereit, damit der Baum sicher in der Transporthülle landet. Die beiden sind ein eingespieltes Team – auch wenn sie in der heißen Phase vor Weihnachten nicht selbst am Verkaufsstand stehen.

Rupi Bauer wartet am Weihnachtsbaum-Trichter, während sein Sohn Marko sich bereits eine Tanne schnappt. Mit wenigen Handgriffen zeigen die beiden, wie eingespielt sie sind © Sophia Willibald

"Wir haben ein Hauptlager in der Messe gemietet", erklärt Rupi Bauer. Dort liegen die Nordmanntannen, die ursprünglich aus dem Sauerland stammen. Von hier aus fahren er und sein Sohn zwischen den 20 Standorten in und um München hin und her und beliefern die Standl mit ausreichend Bäumen.

Auch Marko Bauer kennt das Weihnachtsbaum-Geschäft, seit er ein Kind ist. © Sophia Willibald

Am Weihnachtsbaum-Trichter werden ab Samstag also die Mitarbeiter von Rupi und Marko Bauer stehen, ziehen und schubsen – und Baum für Baum bereitmachen für den Transport in die weihnachtlichen Wohnzimmer. Dass der Trichter neben den routinierten Handgriffen manchmal auch für Überraschungen sorgt, hat Rupi Bauer selbst schon erlebt.

Nordmanntannen in München 33 Prozent günstiger

Seit 1989 kommen die Christbäume der Familie Bauer von einer Plantage, die sich ausschließlich den Christbäumen widmet, aus dem Sauerland. © Bauer

Der Münchner erinnert sich: "Einer wollte mal so verpackt werden wie ein Baum." Bitte, was? "Ja, der wollte mal durch die Verpackungsmaschine und in diesem Netz sein", erzählt der Münchner. Für Rupi Bauer und sein Team kein unerfüllbarer Wunsch: "Das haben wir ihn dann auch machen lassen."

Was kommt bei den Bauers an Heiligabend auf den Tisch?

Auch wenn Kunden mit Sonderwünschen selten sind, gibt es meist genug zu tun. Selbst an Heiligabend hat Rupi Bauer keinen freien Tag. "Weihnachten selber habe ich noch sehr viel Arbeit, da komme ich erst so um drei, vier Uhr nachmittags nach Hause." Zum Glück wartet dort ein Festessen mit der Familie auf ihn: "Meine Töchter bereiten mit meiner Frau das Weihnachtsessen vor."

Vater Rupi (r.) mit Sohn Marko an einem ihrer Standl in Berg am Laim. © Sophia Willibald

Was an Heiligabend bei den Bauers auf den Tisch kommt? "Das ist unterschiedlich. Das kann mal eine Weihnachtsgans sein, aber auch ein Braten. Das entscheiden immer die Mädels", erzählt der 66-Jährige. Freilich darf auch ein Baum nicht fehlen. Einer von den vielen Bäumen, die Rupi Bauer aus dem Sauerland bezieht, erstrahlt jedes Jahr bei den Bauers an Heiligabend.

Rupi Bauer über seinen perfekten Christbaum

Und wie erkennt der 66-Jährige seinen Baum unter so vielen Konkurrenten? Der Münchner lächelt und sagt: "Wenn der richtige kommt, dann sehe ich ihn." Für ihn sei das dann ein ganz besonderer Baum.

Geschmückt wird er ganz traditionell. "Wir haben immer rote Christbaumkugeln und dazwischen kleine Holzteilchen, so Engelchen aus der Krippe." Die Geschmäcker seien eben ganz verschieden – auch bei seinen Kunden.

Dabei ändern sich nicht nur die Vorlieben, mit der Zeit habe sich auch die Größe der Bäume verändert. "Letztes Jahr wurden nicht mehr ganz so viele große verkauft, dafür mehr mittlere – unterhalb von zwei Metern."

Der Münchner nennt Gründe für die steigenden Preise

Wie es dieses Jahr aussieht, kann der Baumkenner noch nicht sagen. Für seine Bestellung im Sauerland musste er deshalb auf seine Erfahrung vertrauen: "Ich orientiere mich immer an den letzten Jahren und auf mein Bauchgefühl. Manchmal komme ich damit ganz gut weg – aber nicht immer."

Was sich in den vergangenen Jahren auch verändert hat, ist der Preis. Rupi Bauer sagt: "Das geht leider nur in eine Richtung, wie alles andere auch." Schuld für die steigenden Preise seien höhere Energiekosten, Verwaltungskosten und Arbeitslöhne. "Wir haben eine Preissteigerung vom letzten Jahr auf dieses Jahr." Ungefähr um 10 Prozent, sagt er. Für manch einen bedeutet das wohl, dass der Christbaum heuer ein bisserl kleiner ausfallen wird. Macht aber nix – festlich geschmückt wird er sicher trotzdem.

Tipps vom Baumexperten, damit die Tanne länger frisch bleibt

Wenn man seinen Baum gefunden hat und für die stille Zeit mit nach Hause nimmt, stellt sich die Frage: Wie bleibt die Tanne möglichst lange frisch, damit sie nicht noch vor Weihnachten ihre Nadeln abwirft und die Äste hängen lässt? Der Christbaumexperte hat Tipps:

"Ich würde den Baum erst noch im Netz lassen, dann hängt er sich nicht so schnell aus und sieht schöner aus." Man könne ihn einfach hinlegen. Außerdem rät er: "Wenn man einen Balkon hat, sollte man ihn am besten dort lagern. Dann verliert er nicht so viel Flüssigkeit – trockene Heizungsluft entzieht ihm die Flüssigkeit." Möchte man den Baum schon recht früh aufstellen, gilt: "Den Baum in Wasser stellen oder auch einmal am Tag mit einem Sprüher befeuchten."

Befolgt man die Ratschläge vom Fachmann, steht einem besinnlichen Fest nichts mehr im Wege: der würzige Harzduft in der Luft, das satte Grün der Zweige und das Glitzern der Lichterketten zwischen den Ästen – herrlich!

Öffnungszeiten:

Täglich von 10 bis 18 Uhr

Kein Verkauf am Sonntag, 30. November 2025

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Google Maps). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Google Maps über den Consent-Anbieter verweigert

So einfach geht's:

Abo abschließen oder einloggen Coupon ausdrucken An einem der 20 Standorte einen Christbaum aussuchen Coupon abgeben und 33 Prozent auf den regulären Preis sparen

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem Christbaum und eine schöne Adventszeit.