Jetzt bewerben: Gutes vereint 2026 – Münchens Vereine für Kinder, Soziales und Tiere

Ob für Kinder, Soziales, Tiere oder Inklusion – Münchens Vereine machen unsere Stadt menschlicher und wärmer. Mit Herzblut und Engagement schenken sie Hoffnung und Gemeinschaft. Bewerben Sie jetzt Ihren Verein und zeigen Sie, wie stark "Gutes vereint" wirken kann!

15. September 2026 - 00:00 Uhr

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Seit 2019 bündeln die Münchner Bank eG und die Abendzeitung Kräfte, um Münchner Vereine zu stärken. Auch 2026 heißt es wieder: "Gutes vereint" – und Ihr Verein kann dabei sein! Gesucht werden Projekte aus den Kategorien Kinder, Soziales, Tiere und Inklusion. Viele Initiativen haben in den Vorjahren nicht nur finanzielle Unterstützung erhalten, sondern auch wertvolle Aufmerksamkeit in Zeitung, online und Social Media – ein Schub für Wirkung und Vernetzung.

So geht’s: Bewerben Sie sich bis 20. September

Beschreiben Sie kurz Ihr Vorhaben, die geplante Verwendung der Mittel und nennen Sie Ihre gewünschte Summe – auch kleinere Budgets sind willkommen.

Pflichtfeld! Bitte ausfüllen.

Vereinsname * Name des vertretungsberechtigten Organs * Anschrift des Vereins * E-Mail-Adresse * Telefonnummer * Bei welchem konkreten Vorhaben/Projekt können wir Sie unterstützen? Sie können maximal noch 500 Zeichen schreiben. * Wie hoch ist Ihr Spendenziel? (Max. 5.000 €) * Für welche der vier Kategorien reichen Sie Ihre Bewerbung ein? * Kinder Soziales Inklusion Tiere Vereinslogo * Wie sind Sie auf "Gutes vereint" aufmerksam geworden? * Abendzeitung Print abendzeitung.de Newsportal Plakatwerbung Radio Social Media Persönliche Empfehlung/Empfehlung durch anderen Verein Anderweitig Teilnahmebedingungen * Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert. Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wie viel ist 20 + 2?: * Pflichtfeld

Nach der Jury-Wahl, bestehend aus Sandra Bindler, Christiane Steidle und Stefanie Faghani von der Münchner Bank, sowie Michael Schilling, Tamara Sailer und Pia Niebelschütz von der Abendzeitung stimmen die Leserinnen und Leser vom 5. bis 18. Oktober online für ihren Lieblingsverein ab. Vom 9. bis 25. November folgt das Crowdfunding über das Portal der Münchner Bank eG.

Bei "Gutes vereint" können sich Vereine bewerben, die sich für Kinder engagieren. © AI-generated

Für jede Spende ab 5 € legt "Gutes vereint“ 10 € drauf. Dieses Co-Funding gilt, bis ein Gesamtbetrag von 5.000 Euro erreicht ist. Alle weiteren Spenden fließen selbstverständlich ebenfalls in das Projekt, jedoch ohne zusätzliches Co-Funding.

Gemeinnützige Arbeit ist das Herz unserer Stadt – und sie zeigt sich besonders eindrucksvoll in den Bereichen Kinder, Soziales, Tiere und Inklusion. Dort, wo Engagement auf Leidenschaft trifft, entstehen Geschichten, die Mut machen und Hoffnung schenken.

Für Kinder bedeutet das Ehrenamt oft einen geschützten Raum. Es sind die Menschen, die Hausaufgabenhilfe geben, beim Fußballtraining am Spielfeldrand stehen oder kreative Projekte ins Leben rufen. Sie schenken den Jüngsten nicht nur Zeit, sondern auch Selbstvertrauen und Zukunftsperspektiven.

Auch im sozialen Bereich beweisen Münchner Vereine und Initiativen täglich, dass niemand allein gelassen werden muss. Ob in Suppenküchen, bei Nachbarschaftshilfen oder in Familienzentren – hier wird Gemeinschaft spürbar. Jede helfende Hand sorgt dafür, dass Menschen in schwierigen Lebenslagen neue Stärke finden.

Gemeinsam für starke Vereine und engagierte Menschen. © AI-generated

Besonders bewegend ist auch das Engagement für Tiere. Viele Freiwillige retten verletzte Wildtiere, pflegen verwaiste Jungtiere oder geben ausgesetzten Hunden und Katzen ein Zuhause. Sie kämpfen für jene, die selbst keine Stimme haben, und zeigen, wie wertvoll Mitgefühl für alle Lebewesen ist.

Und dann ist da die Inklusion: Projekte, die Barrieren abbauen, Begegnungen ermöglichen und dafür sorgen, dass Unterschiede nicht trennen, sondern verbinden. Hier entstehen Momente echter Gleichberechtigung – Momente, die zeigen, wie reich Vielfalt macht.

All diese Initiativen haben eines gemeinsam: Sie schenken Hoffnung, schaffen Nähe und machen München menschlicher. Jede Bewerbung, jede Idee und jede helfende Geste ist ein Beweis dafür, dass "Gutes vereint" nicht nur ein Name ist, sondern eine Bewegung, die unsere Stadt trägt.

Jetzt bewerben – und München gemeinsam besser machen!