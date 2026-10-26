Jetzt 170 Haushalte betroffen: Stromausfall im Münchner Süden weitet sich aus

Seit etwa 6 Uhr sind Teile im Münchner Süden ohne Strom.

Seit etwa 6 Uhr sind Teile von Sendling ohne Strom. (Symbolbild)

Update, 14.20 Uhr: Aufgrund eines Folgeschadens an einem Versorgungskabel der Konrad-Peutinger-Straße hat sich das Gebiet des Stromausfalls vergrößert. Es reicht nun in Richtung Norden bis zur Ortlerstraße. Laut SWM sind bis 170 Haushalte derzeit ohne Strom.

Ursprungsmeldung: Teile von Sendling sitzen am Montagmorgen im Dunkeln da. Seit 5.46 Uhr gibt es im Bereich Albert-Roßhaupter-Straße bis knapp hinter die Oetztaler Straße einen Stromausfall. Ursache sei ein technischer Defekt, wie die Stadtwerke München auf ihrer Störungsmelder-Seite mitteilt. Von der Stromunterbrechung sollen rund 70 Haushalte in der Hansastraße betroffen sein.

Etwa 170 Haushalte sind von dem Stromausfall betroffen. © Screenshot: stoerungen.apps.swm.de/

“Es handelt sich vermutlich um einen technischen Schaden in einem Kabel. Das müssen die Kollegen jetzt suchen, freilegen und dann reparieren”, so die SWM auf AZ-Nachfrage.

Der M-Sicherheitsdienst ist vor Ort und arbeitet daran, die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen.