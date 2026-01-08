Jeder kann daran teilnehmen: München zählt wieder Vögel

Jedes Jahr im Januar veranstaltet der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) die "Stunde der Wintervögel". Eine Stunde lang kann jeder Interessierte in München dann Vögel zählen.

Für tausende Münchner und Münchnerinnen gehört es zum Januar wie die Sternsinger oder das Entsorgen des Christbaums: das Vogelzählen in der Stadt.

Bereits zum 21. Mal veranstaltet der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) die "Stunde der Wintervögel". Vom 9. bis zum 11. Januar 2026 werden jeden Tag eine Stunde lang Vögel gezählt – ganz egal, ob im Park, im eigenen Garten oder vom Balkon aus. An dieser Zählaktion kann jeder Interessierte teilnehmen und seine Beobachtungen anschließend online unter melden. Die Stunde, in der die Vögel gezählt werden, ist dabei frei wählbar.

Guck mal, was da flattert

Doch was flattert dem interessierten Vogelzähler im Januar eigentlich alles so vor die Linse? "Neben Amsel, Kohlmeise, Buntspecht oder Kleiber gibt es sicher Gäste aus dem Norden zu beobachten, wie Bergfinken oder Wacholderdrosseln", meint Isabel Rohde, Leiterin für Vogelkunde und Vogelschutz beim LBV München. "Aber auch Meldungen von Wasservögeln wie Höckerschwänen oder Stockenten sind für die Wissenschaft von Bedeutung, um festzustellen, wie sich die vor allem im letzten Herbst grassierende Vogelgrippe auf die Bestände ausgewirkt hat."

Bei der Vogelzählung kann einem auch eine Wacholderdrossel vor die Linse flattern. © Andreas Hartl – LBV-Bildarchiv

Wer sich an der Vogelzählung beteiligen möchte, aber nicht so genau weiß, wie die einzelnen Arten heißen oder aussehen, kann sich online eine .

Wer Vögel gerne gemeinsam mit dem LBV München zählen möchte, kann auch direkt zum Start ins Zählwochenende am Freitag in den Englischen Garten kommen. Nach einem Besuch an der LBV-Musterfutterstelle am Rumfordschlössl geht es weiter durch den Park, wo Vögel von A wie Amsel bis Z wie Zaunkönig entdeckt werden können. Termin: Freitag, 9.01.2026 – 14 bis 16 Uhr. Treffpunkt: Haltestelle "Chinesischer Turm" (Bus 54), Anmeldung über: .

2025 nahmen übrigens 26.695 Menschen an der "Stunde der Wintervögel" teil. An 19.206 unterschiedlichen Orten wurden insgesamt 600.414 Vögel gezählt und an den bayerischen LBV gemeldet.