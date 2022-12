Jeden Tag eine gute Nachricht: Kostenloser Freibad-Eintritt für Kinder

Im Advent schaut die AZ an jedem Tag auf eine positive Nachricht des Jahres zurück.

München - Brrr.... gerade ist ja eigentlich kaum dran zu denken, in ein kaltes, nasses Becken zu hüpfen. Trotzdem freuen wir uns immer noch über die Nachricht, dass Kinder in München dauerhaft kostenlos ins Freibad kommen. Das beschloss der Stadtrat im Frühjahr.

Gratis-Eintritt für Inhaberinnen und Inhaber von Ferienpass und München Pass

Der freie Eintritt gilt für die sieben Münchner Sommerbäder. Weil Familien von Corona besonders stark belastet waren, durften Kinder bereits im vergangenen Jahr kostenlos im Freibad planschen – sozusagen als kleine Entschädigung.

Das ist laut Wirtschaftsreferat gut angenommen worden. Und soll deshalb auch in Zukunft so bleiben. "In diesen herausfordernden Zeiten ist es uns extrem wichtig, den Familien in unserer Stadt zu helfen", sagte SPD-Stadträtin Lena Odell, als der Stadtrat im Frühjahr darüber abstimmte.

Kinder, die älter als zwölf Jahre alt sind, müssen allerdings zahlen. Der Gratis-Eintritt gilt außerdem für Inhaberinnen und Inhaber von Ferienpass und München Pass. Diesen können Münchner mit einem geringen Einkommen bei der Stadt beantragen.