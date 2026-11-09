Jan Hartwig jubelt in München: Platz 19 für sein Restaurant

Jan Hartwig wurde mit seinem Lokal als einziger in Deutschland unter die weltweit 50 besten Restaurants gewählt.

Es ist eine Sensation und lässt München (nicht nur kulinarisch) leuchten: Das Restaurant Jan von Münchens Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig wurde zu einem der 20 besten Restaurants gewählt – weltweit!

Geehrt wurde der Münchner Küchenkünstler vergangene Woche in der peruanischen Hauptstadt Lima. Dort fand im ehrwürdigen Teatro Municipal die ebenso begehrte wie renommierte Auszeichnung der 50 besten Restaurants der Welt statt: "World’s 50 Best Restaurants 2026".

Platz 19 für den Küchenkünstler

Letztes Jahr hatte es Jan Hartwig mit seinem Feinschmeckerlokal Jan als Neueinsteiger bereits auf Platz 50 geschafft. Heuer gab es nun die große Überraschung: Das Jan kletterte steil nach oben und erreichte Platz 19. Damit ist der Münchner Gourmet-Treff in der Maxvorstadt (Luisenstr. 27) nicht nur das einzige Restaurant in Deutschland, das es in die Liste der "World’s 50 Best" geschafft hat. Mit Platz 19 zählt das Jan zu den Besten der Besten.

Jan Hartwig (r.) mit seinem italienischen Kollegen Massimo Bottura. © privat

Die AZ erreichte Jan Hartwig gestern am Telefon – frisch zurück von dieser außergewöhnlichen Reise und Verleihungsfeier, die erstmals in Südamerika stattgefunden hat. Empfangen wurde er daheim in München erst mal jubelnd von seiner Familie mit einer großen aufblasbaren 19. Dass er erklärtermaßen "sehr dankbar, stolz und glücklich" ist, hört man Hartwig an.

"Das war schon ein sehr großes Ereignis. Dafür fliegt man gern um die Welt", sagte Münchens Koch-Superstar der AZ: "Dass wir uns um 31 Plätze nach oben gearbeitet haben und nun weltweit Platz 19 belegen, ist schon etwas ganz Besonderes. Diese Anerkennung ist eine unglaubliche Ehre und zugleich Motivation, unseren Weg mit Leidenschaft, Neugier und Freude fortzusetzen." Mehrfach würdigt er sein "unglaublich tolles Team, ohne das ein solcher Erfolg nicht möglich wäre".

Rein optisch schon außergewöhnlich: Hartwigs Kreationen. © privat

Feststeht, dass Hartwig eine Ausnahmeerscheinung am (Gourmet-)Herd ist. Seien es die drei Michelin-Sterne, die er als erster Küchenkünstler nach "Jahrhundertkoch" Eckart Witzigmann wieder in München erkocht hat und Jahr für Jahr bestätigt bekommt – oder jetzt die spektakuläre "World’s 50 Best"-Auszeichnung.

Diese namhafte Top-50-Liste würdigt Restaurants auf der ganzen Welt und basiert auf Stimmen von über 1100 internationalen Experten und Expertinnen wie Spitzenköchen und Gastronomie-Spezialisten.