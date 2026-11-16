Jahrzehntelang geplant, jetzt wird gebaut: Das steckt hinter dem Großprojekt in Haidhausen

Wohnen, Arbeiten und Gastro, wo einst Gebrauchtwagen parkten: Am Ostbahnhof entsteht mit den Orleanshöfen ein neues Quartier, das sich dem Viertel öffnen und sich vernetzen will.

Hinter dem langen Bauzaun an der Orleansstraße rumort es hörbar. Hohe Kräne strahlen Flutlicht in die Baugrube, die hinter dem Zaun versteckt ist. Vorne auf der anderen Seite schaut es weit weniger nach Baustelle aus. Knallbunte Bilder und einige Texttafeln schmücken die Zaunseite entlang des Gehwegs. Seit dem vergangenen Donnerstag ist die Bauzaungalerie hier eröffnet. Kinder der nahe gelegenen Grundschule an der Flurstraße haben mit dem KIM-Kino, dem Haidhausen Museum und der GVG Immobilienservice GmbH die Outdoor-Ausstellung gestaltet.

Die Kinder einer vierten Klasse hatten mit ihrer Lehrerin Sabine Herrmann einen Workshop im KIM-Kino gemacht. Zum Computeranimationsfilm "Azur und Asmar" erfanden sie eigene Geschichten, gestalteten Figuren und Kulissen und inszenierten ihre Stücke als Papiertheater. Die Aufführungen wurden mit dem Handy gefilmt. Fotos des Workshops und der Ergebnisse zieren jetzt den Bauzaun.

Baustelle am Ostbahnhof: Was hier alles entstehen soll

Und warum gerade diese Motive? Das erklärt Thomas Schmid, Geschäftsführer der GVG, die nicht nur nebenan ihre Firmenzentrale hat, sondern auch Bauherr des Projekts hinter dem Zaun, der sogenannten Orleanshöfe ist. "Wir wollen mit dem Projekt nicht nur an Haidhausen partizipieren, sondern auch etwas ins Viertel geben", so Schmid. "Mit der Galerie wollen wir schon während der Bauphase eine Brücke ins Viertel schlagen und etwas von der Gemeinschaft erlebbar machen, die künftig auch die Orleanshöfe prägen soll."

Dass die Bilder nicht großformatiger gestaltet sind, hat einen einfachen Grund. "Wir wollten, dass die Betrachter nah stehen müssen, damit sie nicht versehentlich auf den Radweg geraten", sagt Schmid. Der Radfahrer, der in dem Moment vorbeizischt, belegt, dass das eine gute Idee war.

GVG-Chef Thomas Schmid und Sabine Herrmann-Creischer, Schulleiterin der Flurschule, die die Kunstwerke mit einer vierten Klasse gestaltet hat. © Daniel von Loeper

Auf der insgesamt 3,78 Hektar großen Fläche zwischen Orleansstraße, Haidenauplatz und den Bahngleisen, auf der jahrzehntelang Gebrauchtwagenhändler ihre Fahrzeuge anboten oder Container lagerten, entsteht ein ganzes neues Quartier. Seit über 20 Jahren wurde geplant und immer wieder angepasst. Es ist das letzte größere Bauvorhaben Haidhausens. Im Juli war Grundsteinlegung für den ersten Bauabschnitt.

Mittlerweile ist vom ersten Gebäude für diesen schon etwas zu erkennen. Aus dem obersten Stock der GVG-Zentrale kann die AZ gut einen Blick hineinwerfen. "Es ist wie ein Wimmelbild", sagt Bauherr Thomas Schmid begeistert. "Gerade wird parallel auf drei Ebenen gebaut." Zwei Untergeschosse entstehen für eine Tiefgarage dieses ersten Gebäudes, mit Einzelhandels- und Gastronomieflächen im Erdgeschoss und Büros in den Etagen darüber. Ein Vollsortimenter, sprich ein großer Supermarkt, werde hier einziehen, verrät Schmid.

Seit 2003 arbeitet die GVG an den Plänen

Dass der Gewerbebau als erstes kommt, habe auch Lärmschutzgründe. Die Kreuzung zur Elsässer Straße sei direkt gegenüber und auch der Orleansplatz noch nah, so Schmid.

Direkt im Anschluss wird dann ein zweites Gebäude mit mehr als 250 Mietwohnungen gebaut. Rund ein Drittel davon sozial gefördert, ergänzt durch eine Kindertagesstätte.

Ein gemischt genutztes Quartier soll so entstehen, das sich in die Umgebung einfügt, so die GVG. Bis zum dritten Quartal 2028 soll der Gewerbebau fertig sein, Ende 2031 das Wohnhaus.

Der erwähnte Radweg werde übrigens ein breiter Zweirichtungsradweg, der Gehweg daneben noch einmal so breit. Die GVG trete dafür einen drei Meter breiten Streifen ab. Das Gesamtprojekt Orleanshöfe wird sich einmal auf das gesamte Grundstück bis zur Unterführung am Haidenauplatz erstrecken. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern.

Seit 2003 arbeitet die GVG nach eigenen Angaben an der städtebaulichen Entwicklung des Grundstücks direkt an der Bahn. Die besondere Lage, der Zuschnitt des Areals und die räumlichen sowie zeitlichen Überschneidungen mit den Arbeiten an der zweiten S-Bahn-Stammstrecke hätten eine schrittweise Planung erfordert, so die GVG.

Grüne Innenhöfe machen das Quartier luftig und einladend. © Visualisierung: GVG

Heißt konkret: Während im ersten Abschnitt nun endlich gebaut wird, ist die nördliche Hälfte des Areals noch von der Stammstrecken-Baustelle belegt. "Erst wenn die Bahn dort fertig ist, können wir damit ins Bebauungsplanverfahren gehen", so Schmid.

Pläne dafür gibt es aber freilich schon. Auch dort sollen ebenfalls Wohnungen entstehen, 420 sind es dann insgesamt, und zum Abschluss am Haidenauplatz ein weiterer Gewerbebau als Hochpunkt. Ein Hochhaus also. "50 Meter hoch darf es maximal werden", so Schmid. Und es muss etwas abgeschrägt werden, denn die Sichtachse zur Kirche am Johannisplatz dürfe nicht gestört werden.

In der Vergangenheit war vor allem über die Nutzung des Hochhauses diskutiert worden, denn es gab Überlegungen für ein Hotel dort. Das hatten der Bezirksausschuss und eine Bürgerbeteiligung im Mai 2021 aber klar abgelehnt, denn Hotels gebe es in Haidhausen und speziell dieser Ecke des Viertels genug. Thomas Schmid bekräftigte im Gespräch mit der AZ noch einmal: "Das war schon sehr früh vereinbart, dass da kein Hotel hinkommt." Noch nicht abschließend geklärt ist die Freiflächenkompensation. Verschiedene Vorschläge wurden über die Zeit bereits erörtert, am Ende entscheidet darüber die Stadt, so Schmid.

So könnte die Ansicht von der Orleansstraße einmal aussehen. Vorgesehen ist auch ein breiter Rad- und Gehweg. © Daniel von Loeper

Der Wohnraum, der entsteht, wird in Haidhausen freilich dringend gebraucht: "Uns ist es ein wichtiges Anliegen, für die Münchnerinnen und Münchner ein Quartier mit attraktiven Arbeitsplätzen, leistbarem Mietwohnraum und mit Lebens- und Aufenthaltsqualität zu schaffen", betont Schmid.

Auf den 2,1 Hektar des ersten Bauabschnitts entstehen 43.000 Quadratmeter Geschossfläche, davon 18.500 für Gastronomie und Einzelhandel. Etwa 560 Arbeitsplätze, 23.000 Quadratmeter Wohnraum und 6400 Quadratmeter Grün- und Freiflächen, sowie 2750 Quadratmeter ökologische Vernetzungszone.

Begrünte Dächer mit Solarpergolen sind geplant, die schattige Bereiche schaffen und erneuerbare Energie erzeugen. Außerdem verschiedene Innenhöfe und sogenannte Quartiersnischen. Entlang der Gleise wird die "Zone ökologischer Vernetzung", eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft geschaffen, die über einen Steg erreichbar sein wird.

Neuer Erinnerungsort für die NS-Widerstandsgruppe Weiße Rose

Und es gibt noch eine weitere Besonderheit an den Orleanshöfen: Der verkehrliche Zugang erfolgt über einen unterirdischen "Drive-Way", der parallel zu den Gleisen verläuft. Gemeint ist ein Erschließungs- und Versorgungssystem, bei dem Stellplätze, Warenanlieferung und die Entsorgung, also die Müllabfuhr weitgehend unter die Oberfläche verlagert werden.

"In München kennt man das auch aus dem Olympiadorf", sagt Thomas Schmid. So etwas zu bauen sei teuer, aber es habe viele Vorteile. "Wir können uns so an der Straßenseite auf nur drei Zufahrten beschränken, normalerweise hat man bei solchen Häusern ja alle paar Meter eine Einfahrt", sagt Schmid. Das wirke sich positiv auf den Verkehrsfluss auf der Orleansstraße aus und auf die Sicherheit auf dem Geh- und Radweg. Mit einer Ampelanlage an der Ecke Orleansstraße zur Elsässer Straße wird zudem eine sichere Querung gewährleistet.

Was außerdem geschaffen wird, ist ein neuer Erinnerungsort für die NS-Widerstandsgruppe Weiße Rose. Wie vielfach berichtet, musste der historische Zaun, an dem ein berühmtes Foto der Mitglieder entstand, für die Baustelle abgebaut werden. Wo und wie dieser Erinnerungsort sein und aussehen wird, wird Ende des Monats vorgestellt.